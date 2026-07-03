Le passe Navigo n'a pas encore disparu, mais il vient de prendre un coup de vieux supplémentaire. Depuis le 2 juillet, les abonnés au Navigo Annuel peuvent transférer leur forfait sur un smartphone Android compatible et valider directement aux portiques avec leur téléphone.

Pour les Franciliens qui prennent les transports tous les jours, c'est une petite évolution très concrète. Jusqu'ici, la dématérialisation concernait déjà les tickets, les forfaits Jour, Semaine, Mois ou encore Liberté+. Le Navigo Annuel, lui, restait accroché à sa carte physique. Ce verrou commence enfin à sauter.