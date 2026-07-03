Île-de-France Mobilités lance la dématérialisation du Navigo Annuel sur les smartphones Android compatibles. Le Navigo Senior est aussi concerné, tandis que l'iPhone devra patienter jusqu'en septembre.
Le passe Navigo n'a pas encore disparu, mais il vient de prendre un coup de vieux supplémentaire. Depuis le 2 juillet, les abonnés au Navigo Annuel peuvent transférer leur forfait sur un smartphone Android compatible et valider directement aux portiques avec leur téléphone.
Pour les Franciliens qui prennent les transports tous les jours, c'est une petite évolution très concrète. Jusqu'ici, la dématérialisation concernait déjà les tickets, les forfaits Jour, Semaine, Mois ou encore Liberté+. Le Navigo Annuel, lui, restait accroché à sa carte physique. Ce verrou commence enfin à sauter.
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Android passe devant l'iPhone
Pour une fois, Android devance Apple. Le déploiement se fait progressivement sur les smartphones compatibles (la majorité des smartphones NFC sous Android 8 ou plus), avant une arrivée sur iPhone annoncée d'ici septembre.
Le Navigo Annuel Senior, réservé aux voyageurs de plus de 62 ans éligibles, peut lui aussi être transféré dès maintenant. Tout le monde ne pourra pas encore basculer. Les titulaires d'un forfait Imagine R devront patienter davantage, la compatibilité mobile n'étant pas prévue avant la rentrée 2027.
Le transfert du pass Navigo annuel se fait via NFC et désactive ensuite votre carte physique. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Comment transférer son Navigo Annuel sur son téléphone
La manipulation se fait depuis l'application Île-de-France Mobilités. Il faut se connecter à son compte, ouvrir l'onglet Mon espace, puis choisir Transférer mon Navigo Annuel. L'application vérifie ensuite l'éligibilité du contrat en demandant de présenter le pass physique au dos du téléphone, via le NFC.
Une photo peut aussi être demandée pour les contrôles. À savoir : une fois le transfert validé, le forfait est chargé sur le smartphone et le passe physique est désactivé.