À la fin des années 2000, débrider son iPhone tenait presque du rite de passage chez les passionnés, et JailbreakMe libérait alors n'importe quel appareil depuis une simple page web. Le verrouillage méthodique du système a ensuite transformé chaque nouvelle percée en petit événement, de plus en plus rare. L'époque semblait close. Et pourtant : comme l'a repéré MacRumors, le développeur Lars Fröder, alias opa334, a publié le 7 août Dopamine 3.0, premier jailbreak public d'iOS 26, 326 jours après la sortie du système.

Une brèche taillée pour les iPhone d'hier

Sur le papier, cette version élargit considérablement le terrain de jeu. Dopamine 3.0 prend en charge iOS 26.0 et 26.0.1, mais uniquement sur les puces A12 et A13. Comprenez les iPhone XS, XS Max et XR, toute la gamme des iPhone 11, le SE de deuxième génération et quelques iPad contemporains. L'outil étend au passage sa compatibilité à l'ensemble des appareils restés entre iOS 16.5.1 et 17.3.1, et pousse jusqu'à iOS 18.7.1 sur ces mêmes puces A12 et A13. Deux nouveaux contournements des protections mémoire d'Apple, baptisés Titan et Momentarius, rendent l'opération possible ; la liste complète des combinaisons se consulte sur la base AppleDB (et oui, il faut vérifier les deux critères, la version du système et la puce).

Apple ne signe plus iOS 26.0 ni 26.0.1, et ce détail administratif referme déjà une bonne partie de la fenêtre. Impossible de revenir à ces versions si votre appareil les a dépassées, et les moutures plus récentes du système ne sont pas couvertes. Dopamine appartient par ailleurs à la famille des jailbreaks dits semi-untethered, une serrure crochetée qui se referme à chaque redémarrage et oblige à relancer la manœuvre depuis l'application. Le procédé se veut aussi rootless : il loge ses modifications dans les dépendances du système plutôt que dans ses murs porteurs, ce qui limite la casse en cas de pépin. Le dernier jailbreak à couvrir jusqu'aux iPhone les plus récents du moment remonte à unc0ver et iOS 13.5, en 2020 ; six ans plus tard, la communauté se contente de fissures, et les célèbre comme des victoires.

Un sport de niche à l'heure de l'iPhone ouvert

Pendant quinze ans, le jailbreak a d'abord servi à installer ce qu'Apple refusait : boutiques parallèles, émulateurs, personnalisation profonde. Or ce monopole a déjà cédé, du moins en Europe. Depuis mars 2024 et iOS 17.4, le DMA contraint Apple à tolérer les boutiques d'applications concurrentes sur le Vieux Continent, et AltStore PAL a ouvert le bal des magasins alternatifs dès avril 2024. La motivation historique numéro un du débridage s'est donc évaporée pour les utilisateurs européens, sans qu'ils aient à toucher au moindre exploit.

Ce qui reste au jailbreak, c'est précisément ce que le règlement européen ne touchera jamais : l'accès au cœur du système. Réglages cachés, thèmes complets, pare-feu au niveau de l'appareil, modules qui reprogramment l'interface, autant de libertés qu'aucune boutique alternative n'offrira. La pratique change simplement de public. Elle quitte le grand bain des années JailbreakMe pour rejoindre les chercheurs en sécurité, les nostalgiques et les propriétaires de vieux iPhone figés sur des versions abandonnées, à qui Dopamine rend des couleurs (en rappelant qu'un appareil débridé désactive une partie de ses protections, ce qui se médite avant de cliquer). Apple, de son côté, peut savourer le paradoxe : plus ses verrous progressent, plus la relève se fait rare, sans jamais disparaître tout à fait.

Si un iPhone XR ou 11 dort dans l'un de vos tiroirs en iOS 26.0, Dopamine lui offre une seconde jeunesse. Pour tous les autres, le jailbreak restera ce qu'il est devenu : un art martial que l'on pratique en démonstration plus qu'en compétition.