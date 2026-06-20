Dans son article, Paradigm Shift explique que le bug est en l'occurrence inhérent au contrôleur physique lui-même, et non à la manière dont le firmware ou iOS gère ce contrôleur USB. En clair, Apple ne peut rien face à cette faille : elle suivra les appareils concernés jusqu'à leur fin de vie et leur mise au rebut sans possibilité d'être patchée.

Les utilisateurs d'iPhone 11 sont néanmoins un peu mieux lotis que ceux de l'iPhone XS, pour une simple et bonne raison : la puce A13 de leur téléphone est équipée d'une fonction protectrice : les PAC (Pointer Authentication Codes) qui parviennent à détecter et bloquer certaines interactions anormales avec la mémoire tampon. Elle donne donc du fil à retordre aux hackers, sans toutefois leur barrer totalement la route dans le cas présent.

Avec « usbliter8 », les chercheurs de Paradigm Shift expliquent en effet d'ailleurs avoir réussi à tirer parti de la faille pour prendre le contrôle de la puce A13 à l'issue d'un processus tout de même plus complexe et fastidieux qu'avec l'A12.

Les deux puces peuvent donc être hackées au bout du compte, avec la possibilité d'abaisser temporairement le niveau de sécurité de l'iPhone, même après un redémarrage. De quoi injecter du code malveillant… mais aussi, sur une note un peu plus positive, permettre aux amateurs de jailbreak d'opérer peut-être plus facilement sur les iPhone XS et 11.