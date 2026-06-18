Voilà encore une grande nouvelle qui sera d'abord passée par un message de Donald Trump sur son réseau social Truth Social. Le locataire de la Maison Blanche y explique en effet qu'Apple se serait mise d'accord avec Intel pour concevoir et produire des puces aux États-Unis.

Un accord qui satisferait les besoins pressants de toutes les parties. Donald Trump est un effet un grand avocat de la relocalisation, et ne ménage jamais ses efforts pour rapatrier de l'activité économique aux États-Unis. De son côté Apple, très dépendant de TSMC, qui fait face à une énorme demande à cause de l'émergence de l'IA, va pouvoir diversifier un peu plus ses approvisionnements.