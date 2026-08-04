Le couperet est tombé il y a quelques jours concernant OnePlus, la marque quitte officiellement l'Europe. Cependant, si la majorité des smartphones seront toujours mis à jour, certains ne supporteront pas Android 17 avec ColorOS 17, la nouvelle interface qu'adoptera le fabricant. Faisons le point sur les modèles concernés.
OnePlus a confirmé lors de l'annonce de l'arrêt de la marque en Europe, que la prochaine mise à jour majeure de ses smartphones remplacera l'interface Oxygen par ColorOS 17. Le déploiement est attendu dans les prochaines semaines, mais un certain nombre d'appareils de la marque seront laissés sur le carreau à cette occasion.
Des appareils haut de gamme comme milieu de gamme
Pour beaucoup d'entre eux, OxygenOS 16, basé sur Android 16, aura été la dernière mise à jour majeure. Ces appareils ne sont donc pas éligibles aux futures versions importantes du système, ColorOS 17 compris.
Parmi les modèles concernés, on retrouve :
Gamme flagship OnePlus :
- OnePlus 11R
- OnePlus 10R
- OnePlus 10T
- OnePlus 10 Pro
Gamme OnePlus Nord :
- OnePlus Nord 3
- OnePlus Nord CE 4
- OnePlus Nord CE 4 Lite
Tablettes :
- OnePlus Pad
- OnePlus Pad Go
Cette liste a été établie après examen de la politique de mises à jour logicielles propre à chaque appareil. Elle ne recense que les modèles ayant reçu OxygenOS 16 mais qui ne sont pas éligibles à ColorOS 17.
- Nouveau design réussi
- Une puce surpuissante au service d'un smartphone ultrafluide
- Une autonomie époustouflante
Ces smartphones ne seront plus jamais mis à jour ?
Pour les utilisateurs dont l'appareil figure dans cette liste, cela signifie concrètement la fin des mises à jour majeures. Les téléphones concernés devraient toutefois continuer à recevoir des correctifs de sécurité pendant un certain temps, mais ils n'auront plus accès aux nouvelles fonctionnalités, aux évolutions visuelles ni aux fonctions liées à l'intelligence artificielle qui accompagnent les mises à jour majeures.
Pour ceux qui envisagent de changer d'appareil, OnePlus propose des modèles récents avec une promesse de quatre mises à jour majeures du système d'exploitation. Cet engagement concerne la plupart des téléphones haut de gamme récents de la marque, et s'étend également à certains modèles de la gamme Nord.