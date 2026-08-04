Intel travaille au déploiement sous Linux d'un nouveau mode d'affichage permettant d'atténuer encore un peu mieux la consommation énergétique de ses iGPUs Xe3 pour l'affichage. Attendue avec Linux 7.3, cette nouveauté devrait permettre de doper l'autonomie de certains PC portables.
Améliorer l'autonomie de certains PC portables Linux. C'est visiblement l'objectif d'Intel, qui travaille au déploiement, via Linux 7.3 (attendu courant août), d'un nouveau patch permettant de réduire la consommation énergétique de la partie graphique intégrée à ses derniers processeurs mobiles Panther Lake. Des puces Core Ultra de série 3 que l'on retrouve notamment sur le dernier Framework Laptop 13 Pro. Un « MacBook Pro sous Linux » que nous avons déjà pu tester sur Clubic.
Des iGPU Xe3 un peu plus sobres sous Linux
Dans le détail, ce nouveau mode permet de réduire la fréquence employée par certains sous-systèmes propres à l’iGPU lorsque peu de bande passante mémoire est nécessaire à l'affichage.
Cet ajustement plus subtil des fréquences intervient uniquement dans le cadre d'un processus détaillé par VideoCardz.
En effet, le moteur d’affichage intégré aux processeurs Intel « lit » les images finalisées dans la mémoire système avant de les transmettre à l’écran. C'est dans ce contexte que le processeur doit veiller à ce que son architecture mémoire fonctionne à une cadence suffisamment soutenue pour gérer ce trafic, mais une fréquence standard plus basse offre déjà, dans la plupart des cas, une bande passante supérieure aux besoins réels des configurations d’affichage.
Coup d'envoi avec Linux 7.3
Intel rabote donc le léger surplus d'énergie consommé par des fréquences inutilement élevées appliquées à l'iGPU, et ce, seulement dans ce cas de figure précis, en ajoutant un nouveau point de fonctionnement QGV réglé à 20 Go/s. Le patch développé par Intel pour Linux 7.3 peut alors sélectionner ce seuil lorsque le débit lié aux données d’affichage est inférieur à 20 Go/s.
L'idée ? Permettre de réduire la consommation énergétique de l'iGPU, mais sans nuire aux performances, puisque ce mode ne concerne que certains contextes d’affichage et d’alimentation.
Attention par contre, ce nouveau mode n'est d'actualité que sur les dernières générations d'iGPU Intel intégrés aux puces Panther Lake. Et si les futures solutions mobiles de la firme en profiteront vraisemblablement elles aussi, rien ne nous dit à ce stade qu'Intel étendra cette fonction à ses anciens processeurs (Meteor Lake ou Lunar Lake par exemple).
Comme le souligne VideoCardz, Intel ne donne pas non plus de précisions quant aux gains permis par ce nouveau mode en termes d'autonomie sur les PC portables éligibles. Il faudra donc attendre le déploiement de Linux 7.3 pour le savoir, mais cette nouveauté semble en tout cas bonne à prendre.