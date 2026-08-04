Dans le détail, ce nouveau mode permet de réduire la fréquence employée par certains sous-systèmes propres à l’iGPU lorsque peu de bande passante mémoire est nécessaire à l'affichage.

Cet ajustement plus subtil des fréquences intervient uniquement dans le cadre d'un processus détaillé par VideoCardz.

En effet, le moteur d’affichage intégré aux processeurs Intel « lit » les images finalisées dans la mémoire système avant de les transmettre à l’écran. C'est dans ce contexte que le processeur doit veiller à ce que son architecture mémoire fonctionne à une cadence suffisamment soutenue pour gérer ce trafic, mais une fréquence standard plus basse offre déjà, dans la plupart des cas, une bande passante supérieure aux besoins réels des configurations d’affichage.