Un iPhone 18e avec des fonctionnalités IA limitées ? En cause, la RAM, qui n'augmenterait que très peu, empêchant l'iPhone low-cost de la marque à la pomme, de profiter pleinement d'Apple Intelligence.
Selon plusieurs analystes, le prochain iPhone d'entrée de gamme d'Apple embarquerait 9 Go de mémoire vive, contre 8 Go pour le modèle actuel. Si les smartphones ont de plus en plus de RAM, la pomme ne dérogerait pas à la règle, enfin, avec certaines limites. Une progression inhabituelle, qui soulève autant de questions qu'elle n'en résout.
Une configuration mémoire atypique
L'information provient de deux sources distinctes : Jeff Pu, analyste chez GF Securities, et Ming-Chi Kuo, analyste chez TF International Securities. Tous deux anticipent que l'iPhone 18e sera doté de 9 Go de RAM, comme l'iPhone 18 classique. Ce chiffre sort des configurations habituelles, qui progressent généralement par paliers de 4 Go.
L'explication technique avancée tient à l'architecture du futur processeur A20 d'Apple. Celui-ci utiliserait six puces mémoire de 1,5 Go chacune, aboutissant à ce total de 9 Go. Les modèles d'entrée de gamme actuels, eux, reposent sur quatre puces de 2 Go pour atteindre 8 Go.
Un marché sous fortes tensions
Cette hausse de mémoire intervient dans un moment particulier. La demande des centres de données spécialisés dans l'intelligence artificielle a réduit les disponibilités sur le marché de la mémoire, poussant les fabricants à concentrer leur production sur des composants à haute bande passante, plus rentables.
Dans ce contexte, l'iPhone 18e pourrait afficher un prix de vente en hausse par rapport à son prédécesseur, le iPhone 17e.
L'iPhone 18e encore trop limité pour l'IA ?
Le gigaoctet supplémentaire ne suffirait pas à faire accéder l'iPhone 18e aux fonctionnalités d'intelligence artificielle les plus avancées d'Apple. Selon des informations circulant avant l'annonce officielle, le modèle d'IA embarqué le plus performant d'Apple nécessite 12 Go de RAM.
Ce seuil conditionnerait l'accès à certaines fonctions prévues dans iOS 27, comme une dictée améliorée ou des voix Siri plus expressives. L'iPhone 18e, avec ses 9 Go, resterait donc en dessous de ce niveau, tout comme l'iPhone 18 standard selon ces mêmes rumeurs.
Quid du reste de la fiche technique ?
D'autres caractéristiques circulent, sans avoir été confirmées par Apple. L'iPhone 18e disposerait d'un écran OLED de 6,1 pouces, limité à 60 Hz (pour un smartphone à plus de 700 euros …) d'un unique appareil photo arrière de 48 mégapixels, et de deux options de stockage : 256 Go et 512 Go. Autrement dit, un tarif très élevé.
La question qui se pose est celle de la longévité du produit. Un giga de RAM supplémentaire améliore les capacités de multitâche et offre un peu plus de marge pour faire tourner Apple Intelligence localement. Toutefois, au vu ndes fonctions IA exigeantes que proposera la marque à la pomme, ça resterait trop léger pour en profiter pleinement.