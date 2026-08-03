La question qui se pose est celle de la longévité du produit. Un giga de RAM supplémentaire améliore les capacités de multitâche et offre un peu plus de marge pour faire tourner Apple Intelligence localement. Toutefois, au vu ndes fonctions IA exigeantes que proposera la marque à la pomme, ça resterait trop léger pour en profiter pleinement.