En 2026, on fait un fond d'écran avec un coup d'IA, quelques essais sur Gemini ou ChatGPT, et ça suffit. Mais auparavant, on savait faire de vrais fonds d'écran qui prenaient des heures de préparation pour avoir la photo parfaite. Loin de là le fond d'écran mythique de Windows XP. Où a été prise cette photo affichée sur Windows 10 ?
Il lui a fallu peu de temps pour devenir célèbre, mais du temps pour susciter un réel intérêt. La photo qui accueillait les utilisateurs de Windows 10 sur leur écran de verrouillage depuis 2015 est devenue, des années plus tard, une destination touristique recherchée.
L'image, qui montrait des grottes marines, des dunes et des arches rocheuses, a été prise par le photojournaliste Steve McCurry en Nouvelle-Zélande, à l'occasion du lancement du système d'exploitation de Microsoft. Aujourd'hui, des millions de personnes veulent visiter l'endroit en personne.
Une vidéo à plus de 100 millions de vues
Le phénomène a pris une nouvelle ampleur avec la publication d'un Reel Instagram par deux créateurs de contenu spécialisés dans le voyage, Sagar et Ami. Posté il y a une semaine au moment de la rédaction de cet article, la vidéo comptabilise déjà 143 millions de vues et 8,5 millions de likes.
Dans la légende de leur publication, la créatrice écrit :
Nous pensions que les photos de Wharariki Beach étaient retouchées, jusqu'à ce qu'on la voit en vrai. Des arches marines gigantesques, des dunes sauvages, des grottes marines… on a vraiment l'impression d'être sur une autre planète. On est revenus deux fois dans la même journée juste pour voir le coucher de soleil.
Le compte officiel de Microsoft a réagi dans les commentaires avec la phrase "encore mieux en vrai". Même si Microsoft a présenté de nouveaux fonds d'écran avec Windows 11, celui-ci reste mythique dans les yeux de nombreux utilisateurs.
Mais alors, c'est où ?
Au risque de vous décevoir, il va falloir faire quelques heures d'avion si vous souhaitez y aller, car ce n'est pas à côté. Enfin, simplement à l'autre bout de la Terre. La plage en question s'appelle Wharariki Beach. Elle se situe à la pointe nord de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande, dans la région de la Golden Bay. Pour s'y rendre, il faut compter une quarantaine de minutes de route depuis la ville de Tākaka, puis environ vingt minutes de marche à travers des terres agricoles avant d'atteindre enfin le littoral.
Les conditions sur place méritent d'être anticipées : pour accéder aux grottes marines, y aller à marée basse est l'idéal. Les habitants du coin conseillent d'emporter un coupe-vent. Pour profiter des meilleures conditions météo, il est recommandé d'attendre la fin de l'été.
D'ailleurs, comme indiqué sur le canal PCMasterRace sur Reddit, de nombreux utilisateurs semblent s'y rendre, armés de leur appareil photo.
Le fond d'écran a aussi sa propre histoire
Parallèlement à l'écran de verrouillage, le fond d'écran par défaut de Windows 10 a lui aussi une origine peu connue. Le logo Windows, composé de quatre fenêtres lumineuses sur fond sombre et brumeux, n'est pas une image de synthèse.
Il s'agit d'une installation physique réalisée dans un studio de San Francisco, sous la direction artistique de Bradley G. Munkowitz. L'équipe a utilisé des lasers, des machines à brouillard, des projecteurs et une technique de cartographie de caméra personnalisée pour capturer cette image, qui a ensuite été photographiée comme un shooting en studio.
À l'heure où les images générées par intelligence artificielle se multiplient, le fait que ce fond d'écran, diffusé sur un milliard d'appareils, soit le résultat de plusieurs jours de préparation et de travail physique lui confère aujourd'hui une certaine originalité, voire … une supériorité ?