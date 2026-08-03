frigolu

On ne doit pas vivre dans le même monde (c’est même certain), mais on fait toujours des photos. J’étais à un shooting en studio il y a quelques jours. J’ai des amis photographes, ils travaillent toujours autant, les LLM c’est bien joli mais ça ne remplace pas un photographe, c’est surtout (pas que, mais surtout) pour les particuliers et les geeks. Qu’ensuite, au lieu de passer des heures sous Photoshop (parce-qu’ils sont ignares, ou fainéants), certains utilisent un logiciel pour trafiquer un cliché, pourquoi pas. Mais les photos de personnes, de lieux réels, on les capture toujours de façon traditionnelle. Le coût environnemental et énergique d’une photo débile via LLM est désastreux comparé à 3 jours de shooting réel. Cela ne fait qu’accélérer encore plus l’effondrement en cours de la civilisation humaine, en plus de rendre les gens idiots : déjà qu’ils ne sont pas avides de savoir, ils finiront par ne plus rien savoir du tout. Est-ce cela qui vous fait rêver, être un légume obèse et ignare qui fait des prompts ou parle à une machine toute la journée, version Wall-E ?