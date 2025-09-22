Microsoft prépare discrètement le retour d’une fonction introduite en 2007 avec Windows Vista Ultimate. Les utilisateurs de Windows 11 pourraient bientôt transformer leur bureau statique en fond animé, sans recourir à des applications tierces.
En près de vingt ans, l’apparence du bureau Windows a peu évolué. Les utilisateurs se sont habitués à de simples images fixes en arrière-plan, et ceux qui souhaitaient un rendu plus dynamique devaient se tourner vers des logiciels externes comme Wallpaper Engine, Lively Wallpaper ou encore DeskScapes. Désormais, un changement se profile avec la réapparition d’une fonctionnalité emblématique de Windows Vista, pourtant longtemps restée dans l’oubli.
Vous vous souvenez de DreamScene ? Elle pourrait revenir dans Windows 11
Souvenez-vous, Windows DreamScene avait marqué son époque en 2007, permettant aux possesseurs de Vista Ultimate de transformer leur bureau avec des arrière-plans animés. Cette exclusivité de l'édition haut de gamme demandait des machines particulièrement puissantes et n'avait jamais survécu au passage vers Windows 7. Pourtant, l'utilisateur phantomofearth a découvert dans les builds 26x20.6690 des canaux Dev et Beta de Windows 11 une fonctionnalité inédite, déjà bien connue des utilisateurs de Windows Vista.
Selon ses observations, la dernière version de développement intègre discrètement un support natif permettant d'utiliser des fichiers vidéo au format MP4 comme arrière-plans de bureau, marquant donc le retour de Windows DreamScene au sein de Windows 11.
Une fonctionnalité encore non officialisée par Microsoft
Pour l’instant, la fonction n’a pas été rendue publique et Microsoft n’a fait aucune annonce à ce sujet. Rien ne garantit donc qu’elle sera intégrée à la version finale de Windows 11. À vrai dire, ce n’est pas la première tentative de l’éditeur quant à l'intégration de fonds d’écran dynamiques. Le système devait initialement proposer des arrière-plans animés avec un effet de parallaxe. Les développeurs avaient déjà testé les arrière-plans animés au sein dans les versions 22H2 et 23H2 du système d'exploitation, mais avaient lâché l'affaire dans la mise à jour 24H2.
Bien qu’aperçue dans des versions préliminaires du système d'exploitation, cette fonctionnalité n’a regrettablement jamais abouti à une intégration officielle. Le sort de DreamScene dans Windows 11 demeure donc relativement incertain à l'heure où nous écrivons ces lignes. Gageons malgré tout qu'elle trouvera cette fois le chemin de la publication.
