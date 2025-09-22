Pour l’instant, la fonction n’a pas été rendue publique et Microsoft n’a fait aucune annonce à ce sujet. Rien ne garantit donc qu’elle sera intégrée à la version finale de Windows 11. À vrai dire, ce n’est pas la première tentative de l’éditeur quant à l'intégration de fonds d’écran dynamiques. Le système devait initialement proposer des arrière-plans animés avec un effet de parallaxe. Les développeurs avaient déjà testé les arrière-plans animés au sein dans les versions 22H2 et 23H2 du système d'exploitation, mais avaient lâché l'affaire dans la mise à jour 24H2.

Bien qu’aperçue dans des versions préliminaires du système d'exploitation, cette fonctionnalité n’a regrettablement jamais abouti à une intégration officielle. Le sort de DreamScene dans Windows 11 demeure donc relativement incertain à l'heure où nous écrivons ces lignes. Gageons malgré tout qu'elle trouvera cette fois le chemin de la publication.