Neowin comme nos confrères de Digest365 rapportent que l'avis Microsoft MC1426708, diffusé via le Message Center, vise les postes "Windows 10 version 22H1 et antérieures". Reste qu'en consultant l'historique officiel des versions de Windows 10 , publié par Microsoft, force est de constater qu'aucune version 22H1 n'a jamais existé. Le système est passé directement de la version 21H2 à la version 22H2, sortie en octobre 2022.

Selon Neowin, le support de cette version se serait arrêté en décembre 2022, une date qui correspond finalement à la fin de prise en charge officielle de la version 21H1, sortie en mai 2021. L'éditeur de Redmond semble donc s'être emmêlé les pinceaux entre 21H1 et 22H1. Ou l'avis vise-t-il peut-être plus largement l'ensemble des versions de Windows 10 antérieures à 22H2. Faute d'accès direct à l'avis MC1426708, cette hypothèse reste à confirmer.

Quoi qu'il en soit, si vous disposez toujours de Windows 10, il est donc recommandé d'installer sur sa machine la version 22H2 au minimum. Les appareils mis à jour conserveront un support actif de OneDrive Sync jusqu'au 10 octobre 2028. Les autres perdront la synchronisation le 15 août prochain. Évidemment, Microsoft encourage par ailleurs les utilisateurs à basculer directement vers Windows 11 pour éviter de se retrouver, dans deux ans, face à une échéance similaire.

Parce que rien n'est jamais vraiment simple sur Windows (troll), précisons que cette date du 10 octobre 2028 ne doit pas être confondue avec le calendrier de sécurité du système lui-même. Nous rapportions récemment que Microsoft avait discrètement prolongé d'un an son programme ESU (Extended Security Updates) pour Windows 10, désormais fixé au 12 octobre 2027.