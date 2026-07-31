Le 12 août prochain, la France entière assistera à une éclipse solaire partielle spectaculaire, avec jusqu'à 99 % du Soleil masqué dans le sud-ouest. Encore faut-il savoir à quelle heure regarder le ciel, quelle sera l'ampleur du phénomène près de chez vous… et comment l'observer sans danger. Une jeune start-up française veut justement simplifier tout cela avec une application gratuite.
C'est l'événement astronomique de l'année, et sans doute de la décennie : le 12 août au soir, la Lune viendra masquer une large partie du Soleil au-dessus de l'Europe de l'Ouest. Il s'agit de la première éclipse totale visible depuis l'Europe continentale depuis celle, mémorable, du 11 août 1999.
La totalité, elle, se jouera de l'autre côté des Pyrénées : la bande d'ombre traversera l'Islande puis le nord de l'Espagne, d'Oviedo à Majorque. Mais la France ne sera pas en reste, loin de là. Selon les calculs de l'Institut de mécanique céleste (IMCCE), le Soleil sera occulté à 92 % depuis Paris, 94 % depuis Lyon, 96 % depuis Marseille et jusqu'à 99,5 % à Biarritz, au plus près de la bande de totalité.
Autre particularité : le phénomène se produira en fin de journée, avec un maximum entre 20 h 14 (Lille) et 20 h 27 (Perpignan, Bayonne) selon les régions. Le Soleil sera alors très bas sur l'horizon, de quoi offrir des images saisissantes de croissant solaire au ras des toits, à condition de disposer d'une vue bien dégagée vers l'ouest.
Une application qui calcule l'éclipse selon votre position
Ces horaires et pourcentages varient donc sensiblement d'une ville à l'autre. C'est précisément sur ce point que mise PULSAR, une application développée par la start-up française PULSAR Space Intelligence. L'application affiche automatiquement les horaires du phénomène pour l'endroit où vous vous trouvez : premier contact, maximum, pourcentage du Soleil masqué. Elle propose également des rappels programmables et plusieurs conseils de sécurité pour observer l'éclipse sans mettre ses yeux en danger.
- Prévisions locales d’aurores
- Carte du ciel et satellites
- Forum et mode Chasseur
L'idée est simple : éviter d'avoir à jongler entre plusieurs sites spécialisés pour savoir quand sortir, ou si l'événement vaudra réellement le coup d'œil depuis chez soi. Des alternatives existent, des outils institutionnels comme l'application web ÉclipSEOP de l'Observatoire de Paris aux applis mobiles spécialisées telles que Solar Eclipse Timer ou Eclipse Guide, en passant par les planétariums de poche comme Stellarium. Mais les premières s'adressent plutôt à un public averti, et les secondes, souvent en anglais, visent avant tout les voyageurs qui rejoindront la bande de totalité en Espagne. PULSAR joue, elle, la carte du grand public francophone.
PULSAR ne se limite d'ailleurs pas à cette seule éclipse. L'application intègre une carte du ciel interactive, le suivi des passages de la Station spatiale internationale (ISS), des alertes sur l'activité solaire ou encore des prévisions de probabilité d'observer des aurores boréales. Un mode « Chasseur » permet aussi de repérer les meilleurs sites d'observation et les zones les moins touchées par la pollution lumineuse.
Selon son éditeur, plus de 30 000 utilisateurs ont téléchargé l'application depuis son lancement il y a un mois sur Android et iOS.
Un spectacle qui ne se regarde pas à l'œil nu
Au-delà de l'application elle-même, l'éclipse du 12 août impose de rappeler quelques règles essentielles.
Observer directement le Soleil sans protection adaptée peut provoquer des lésions irréversibles de la rétine, ce qui est vrai même lorsque 95 % du disque est masqué. Seules des lunettes répondant à la norme ISO 12312-2 permettent une observation en toute sécurité.
Les lunettes de soleil classiques, aussi foncées soient-elles, sont totalement insuffisantes. Mieux vaut par ailleurs s'équiper dès maintenant : à l'approche du 12 août, les ruptures de stock sont probables. Même précaution pour les jumelles, longues-vues et télescopes : un filtre solaire spécialement conçu pour ces instruments est indispensable.
Et la nuit venue, place aux étoiles filantes
Le calendrier réserve une seconde surprise : le pic des Perséides, la pluie d'étoiles filantes la plus attendue de l'année, tombe comme chaque été dans la nuit du 12 au 13 août. Le hasard, cette année, c'est que la nouvelle Lune coïncide précisément avec cette date. Conséquence heureuse : aucun clair de lune ne viendra gêner l'observation des météores, des conditions rares qui devraient permettre d'en apercevoir 50 à 60 par heure sous un ciel de campagne bien noir, de préférence en deuxième partie de nuit. Éclipse au coucher du Soleil, étoiles filantes jusqu'à l'aube : les fonctions de carte du ciel et de repérage des zones sans pollution lumineuse de l'application trouveront là une seconde utilité, la même nuit.
Pour ceux qui comptent profiter de ce rendez-vous exceptionnel, disposer d'une application capable de rappeler l'heure précise du maximum selon votre position peut finalement éviter de lever les yeux… quelques minutes trop tard. Une autre éclipse traversera certes le sud de l'Europe dès le 2 août 2027, mais pour revoir un Soleil masqué à ce point sur l'ensemble de l'Hexagone, il faudra patienter jusqu'en 2080.
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