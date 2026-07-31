L'idée est simple : éviter d'avoir à jongler entre plusieurs sites spécialisés pour savoir quand sortir, ou si l'événement vaudra réellement le coup d'œil depuis chez soi. Des alternatives existent, des outils institutionnels comme l'application web ÉclipSEOP de l'Observatoire de Paris aux applis mobiles spécialisées telles que Solar Eclipse Timer ou Eclipse Guide, en passant par les planétariums de poche comme Stellarium. Mais les premières s'adressent plutôt à un public averti, et les secondes, souvent en anglais, visent avant tout les voyageurs qui rejoindront la bande de totalité en Espagne. PULSAR joue, elle, la carte du grand public francophone.



PULSAR ne se limite d'ailleurs pas à cette seule éclipse. L'application intègre une carte du ciel interactive, le suivi des passages de la Station spatiale internationale (ISS), des alertes sur l'activité solaire ou encore des prévisions de probabilité d'observer des aurores boréales. Un mode « Chasseur » permet aussi de repérer les meilleurs sites d'observation et les zones les moins touchées par la pollution lumineuse.



Selon son éditeur, plus de 30 000 utilisateurs ont téléchargé l'application depuis son lancement il y a un mois sur Android et iOS.