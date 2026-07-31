Les décisions de blocage contre les plateformes pirates sont devenues courantes, mais leur portée reste souvent nationale : les fournisseurs d'accès empêchent leurs abonnés de joindre une adresse, tandis que le site continue de fonctionner dans les autres pays. HBO vient d'obtenir une mesure nettement plus ambitieuse devant la Haute Cour de Delhi. L'ordonnance provisoire cible 30 réseaux de sites accusés de diffuser sans autorisation les contenus du groupe et couvre plus de 120 noms de domaine. Parmi les "marques" concernées, de nombreux noms à la réputation mondiale.