eBay et trois anciens dirigeants de la société vont verser 55,7 millions de dollars pour solder une affaire rocambolesque de cyberharcèlement vieille de sept ans, impliquant un couple de blogueurs critiques envers l'entreprise.
Vue de l'extérieur, ce qui s'est passé et qui pousse eBay à la caisse aujourd'hui ressemble presque à un scénario de série TV. Tout y est : des cafards livrés à domicile, un masque de cochon maculé de faux sang, une filature transcontinentale jusqu'au fin fond du Massachusetts. Pourtant, ces faits bien réels ont valu à sept anciens employés d'eBay de connaître la prison, pour avoir cherché à réduire au silence un couple de blogueurs, David et Ina Steiner, jugés trop gênants à l'époque. Sept ans après les faits, la marketplace américaine referme enfin ce dossier embarrassant, avec un très gros chèque.
Quand une newsletter fait dérailler la direction d'eBay
L'affaire avait début en août 2019, lorsque Devin Wenig, alors patron d'eBay et ancien cadre de Thomson Reuters, envoie un SMS à son directeur de la communication en lui indiquant qu'il est temps de faire tomber Ina Steiner. Avec son mari David, cette dernière publie EcommerceBytes, une newsletter spécialisée dont les articles agacent visiblement la direction. Quelques semaines plus tard, Wenig quitte ses fonctions de PDG.
Attention chers lecteurs, qui suit relève presque de la fiction noire. Plusieurs employés d'eBay ont alors orchestré une campagne de harcèlement, pour intimider le couple à base de cafards vivants envoyés par voie postale, de larves de mouches, jusqu'à un masque de cochon maculé de sang, sur le thème d'Halloween. C'est encore encore plus loin quand certains n'ont pas hésité à traverser le pays, de la Californie jusqu'à Natick, dans le Massachusetts, pour les prendre en filature et tenter de fixer un traceur GPS sous leur véhicule.
La justice a fini par s'en mêler, sur deux fronts différents d'ailleurs. D'un côté, il y avait le volet pénal. Sept anciens employés d'eBay ont plaidé coupable devant un tribunal et écopent de peines pouvant atteindre 57 mois de prison, comme le révèle The Guardian, tandis qu'eBay elle-même, poursuivie en tant qu'entreprise, avait accepté en 2024 de payer une amende de 3 millions de dollars. De l'autre, il y a eu le volet civil. Dès 2021, les Steiner avaient de leur côté saisi la justice fédérale de Boston pour réclamer, cette fois, un dédommagement financier pour le préjudice subi.
55,7 millions de dollars, le prix de la réconciliation chez eBay
Cinq ans après le dépôt de la plainte, eBay et les Steiner ont enfin trouvé un terrain d'entente. Le groupe versera 46,15 millions de dollars directement au couple, complétés par 6 millions de dollars de dons à des associations caritatives. L'entreprise s'engage aussi à publier une déclaration sans détour sur la conduite de trois de ses anciens cadres dirigeants, tout en reconnaissant publiquement des agissements qu'elle qualifie elle-même de graves et inexcusables, accompagnés d'excuses officielles envers le couple.
Devin Wenig, qui n'a jamais été inculpé pénalement dans cette affaire, accepte quant à lui de verser 2 millions de dollars aux Steiner, en plus d'un don d'un million de dollars à une association de défense des libertés garanties par le premier amendement de la Constitution américaine, fait au nom d'Ina Steiner. Dans un communiqué, l'ancien dirigeant se dit sincèrement affecté par ce que le couple a enduré durant son mandat, insistant sur le fait que ce type de comportement n'a jamais correspondu à ses valeurs.
Les autres protagonistes ne sont pas en reste. Wendy Jones, l'ex-vice-présidente senior des opérations globales, doit verser500 000 dollars, tandis que l'ancien directeur de la communication Steve Wymer s'acquitte de 50 000 dollars. Tous les autres employés visés par la plainte ont également trouvé un accord avec le couple. Pour Christopher Murphy, l'avocat des Steiners, ce dénouement doit servir d'avertissement : aucune entreprise, aussi puissante soit-elle, ne devrait pouvoir se soustraire aux conséquences d'un tel comportement. De quoi tourner, enfin, la page d'un scandale pour la tech américaine.