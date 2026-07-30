La justice a fini par s'en mêler, sur deux fronts différents d'ailleurs. D'un côté, il y avait le volet pénal. Sept anciens employés d'eBay ont plaidé coupable devant un tribunal et écopent de peines pouvant atteindre 57 mois de prison, comme le révèle The Guardian, tandis qu'eBay elle-même, poursuivie en tant qu'entreprise, avait accepté en 2024 de payer une amende de 3 millions de dollars. De l'autre, il y a eu le volet civil. Dès 2021, les Steiner avaient de leur côté saisi la justice fédérale de Boston pour réclamer, cette fois, un dédommagement financier pour le préjudice subi.