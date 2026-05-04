C'est le Wall Street Journal qui a éventé l'affaire dès vendredi soir. On y apprend que GameStop construit fait monter sa participation à hauteur de 5 % dans eBay depuis le 4 février, en achetant à la fois des actions en direct et des produits financiers dérivés, des instruments qui permettent de parier sur l'évolution d'un titre sans le détenir immédiatement. Ça compte, puisque le 4 février est aussi la date retenue comme cours de référence « propre », c'est-à-dire avant que les rumeurs ne viennent gonfler artificiellement le prix. Et par rapport à ce cours-là, la prime offerte par GameStop est bien plus important qu'il n'y paraît : 46 %, contre 20 % affiché sur le dernier cours de clôture.