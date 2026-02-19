Face à Vinted et Leboncoin, Depop fait un peu figure d'outsider dans l'Héxagone, mais cela n'a pas empêché eBay de s'intéresser à cette plateforme singulière de commerce de seconde main.
Depop, c'est une idée née en 2011 à Londres : marier un réseau social et un vide-grenier en ligne. La pandémie a transformé ce segment confidentiel en marché de masse, attirant une nouvelle génération d'acheteurs plus jeunes et attentifs aux prix. Etsy a officialisé le rachat de Depop par eBay pour 1,2 milliard de dollars en numéraire. La transaction devrait être bouclée au deuxième trimestre de cette année.
La plateforme que la Gen Z a faite sienne
Les chiffres de Depop justifient l'intérêt d'eBay. En 2025, la plateforme a enregistré environ un milliard de dollars de ventes brutes. Aux États-Unis, la croissance frôlait les 60% sur un an. Fin décembre 2025, elle comptait 7 millions d'acheteurs actifs, dont près de 90% avaient moins de 34 ans, et plus de 3 millions de vendeurs. Environ 400 000 nouveaux articles y sont mis en ligne chaque jour.
- 32 millions d'articles streetwear et vintage
- Création de boutique en peu d'étapes
- Fonctionnalités sociales (abonnements, etc.)
Pour eBay, l'enjeu dépasse le chiffre d'affaires immédiat. Son PDG Jamie Iannone a été direct : Depop lui ouvre la porte vers la Gen Z et les jeunes femmes, un public largement absent de sa plateforme jusqu'ici. La revente de produits d'occasion représente déjà 40% du volume total de marchandises d'eBay. Selon McKinsey, la mode de seconde main devrait croître deux à trois fois plus vite que le neuf d'ici 2027. Intégrer Depop, c'est tenter d'accélérer une bascule déjà bien amorcée.
Côté Etsy, la cession s'accompagne d'une moins-value nette d'environ 420 millions de dollars. Etsy avait racheté Depop en 2021, en pleine euphorie des valorisations tech, pour 1,6 milliard. La plateforme artisanale peine depuis face à Temu, Shein et Amazon. Sa croissance de revenus n'a atteint que 2,2% en 2024. Vendre Depop, après Reverb et Elo7, c'est la stratégie du recentrage. Une façon d'admettre que l'empire de niche n'a pas fonctionné.
eBay face à Vinted : deux logiques pour un seul terrain
L'Europe reste un angle mort pour Depop. Fondée à Londres, la plateforme a massivement orienté son développement vers les États-Unis. Pendant ce temps, Vinted a verrouillé le continent. La plateforme lituanienne, fondée à Vilnius en 2008, avait dépassé Leboncoin en volume de recherches dès 2021. C'est en 2024 qu'elle a pris la première place des vendeurs de vêtements en France, devant Amazon et Kiabi. Cette montée en puissance a contraint Leboncoin à revoir son dispositif logistique pour rester dans la course. En 2024, le bénéfice net de Vinted a bondi de 330%, à 76,7 millions d'euros. La marge que les concurrents espèrent grappiller se resserre.
Vinted mise sur la simplicité des échanges entre particuliers et des paiements sécurisés intégrés. Depop, lui, s'appuie sur une mécanique bien plus proche des réseaux sociaux. Le profil vendeur, les abonnements, le fil algorithmique : tout ressemble davantage à TikTok qu'à un marché aux puces. C'est précisément ce qu'eBay est venu chercher.
eBay va-t-il pousser Depop vers l'Europe pour affronter Vinted frontalement ? Ou misera-t-il sur la percée américaine, où la croissance est déjà spectaculaire ? Le PDG d'eBay n'y a pas répondu. Ce silence en dit peut-être plus que n'importe quel communiqué. eBay a racheté un réseau social habillé en friperie. La Gen Z est volatile. Ni Etsy, ni personne d'autre, n'a encore réussi à la fidéliser sur la durée.