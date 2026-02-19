Vinted mise sur la simplicité des échanges entre particuliers et des paiements sécurisés intégrés. Depop, lui, s'appuie sur une mécanique bien plus proche des réseaux sociaux. Le profil vendeur, les abonnements, le fil algorithmique : tout ressemble davantage à TikTok qu'à un marché aux puces. C'est précisément ce qu'eBay est venu chercher.

eBay va-t-il pousser Depop vers l'Europe pour affronter Vinted frontalement ? Ou misera-t-il sur la percée américaine, où la croissance est déjà spectaculaire ? Le PDG d'eBay n'y a pas répondu. Ce silence en dit peut-être plus que n'importe quel communiqué. eBay a racheté un réseau social habillé en friperie. La Gen Z est volatile. Ni Etsy, ni personne d'autre, n'a encore réussi à la fidéliser sur la durée.