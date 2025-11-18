Vinted est dans la tourmente. Un reportage de France 2 a en effet montré que la plateforme, très prisée pour les achats de vêtements de seconde main, abritait aussi des particuliers qui proposaient du contenu pornographique.

Les journalistes du média national ont ainsi pu tomber plusieurs fois sur des comptes de vendeurs qui, après prise de contact, proposent à l'internaute de se rendre sur une messagerie cryptée pour leur vendre des photos et des vidéos pornographiques. Suite à cette révélation et au manque de réactivité de Vinted, la Haute-Commissaire à l'Enfance, Sarah El-Haïry, a annoncé qu'elle allait saisir l'Arcom.