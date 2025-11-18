Le géant de la vente en ligne a été signalé par les autorités. La raison ? On y trouverait trop facilement des liens vers des contenus pornographiques !
Les plateformes de vente en ligne vivent décidément un mauvais moment en France. Au début du mois, c'était Shein qui était pointé du doigt, pour des poupées relevant de la pédopornographie. Une affaire qui a semble-t-il éveiller le niveau de suspicion sur l'ensemble des plateformes, et qui, après quelques investigations, a entraîné la polémique vers d'autres grands noms de la vente en ligne.
Vinted dans la tourmente à cause de contenus pornographiques proposés par des vendeurs
Vinted est dans la tourmente. Un reportage de France 2 a en effet montré que la plateforme, très prisée pour les achats de vêtements de seconde main, abritait aussi des particuliers qui proposaient du contenu pornographique.
Les journalistes du média national ont ainsi pu tomber plusieurs fois sur des comptes de vendeurs qui, après prise de contact, proposent à l'internaute de se rendre sur une messagerie cryptée pour leur vendre des photos et des vidéos pornographiques. Suite à cette révélation et au manque de réactivité de Vinted, la Haute-Commissaire à l'Enfance, Sarah El-Haïry, a annoncé qu'elle allait saisir l'Arcom.
Etsy et Leboncoin aussi pointés du doigt
Mais les investigations de France 2 ne se sont pas arrêtées là. Les journalistes se sont ainsi rendus sur plusieurs autres plateformes similaires de vente en ligne, pour constater le même genre de dérive. Leboncoin abrite par exemple ce genre d'annonces, vite retirées après signalement de France 2.
La plateforme Etsy elle aussi a été prise la main dans le sac. Les journalistes du média public affirment ainsi y avoir découvert des images de jeunes filles nues générées par intelligence artificielle, que l'entreprise américaine n'a cette fois pas retirées après le signalement. Là encore, Sarah El Haïry a indiqué qu'elle allait transmettre aux autorités compétences ces nouvelles informations.