On ne peut guère faire plus clair. Il faut dire qu'eBay affiche une capitalisation quatre fois supérieure à celle de GameStop, et que Ryan Cohen a été très mal à l'aise quand il a fallu défendre son projet à l'occasion d'une interview avec la CNBC.

Son entreprise a en effet annoncé qu'elle était sur le point de sécuriser 20 milliards de dollars en dette, et souhaitait racheter eBay à 125 dollars l'action, avec la moitié payée en cash, et l'autre en actions GameStop. Les journalistes de CNBC n'ont pu qu'indiquer que les chiffres évoqués ne permettaient pas d'atteindre les 55,5 milliards de dollars de l'offre.

Mais il se pourrait pourtant que ça ne soit pas là la fin de ce projet. Car comme l'a rappelé Reuters, Ryan Cohen a déjà fait état de son intention de potentiellement passer outre le Conseil d'administration et d'en appeler directement aux actionnaires d'eBay. Ces derniers pourraient-ils être plus réceptifs ?