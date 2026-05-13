Récemment, on avait entendu parler de l'incroyable projet de rachat d'eBay par GameStop. Un projet qui restera au final lettre morte.
Difficile de faire plus incontournable qu'un eBay sur le web quand il s'agit de la vente d'objets d'occasion. Une véritable institution, qui, a, évidemment, au fil des années, acquis une énorme valeur. Cette allure de mastodonte n'a pourtant pas empêché la semaine dernière le patron de GameStop, Ryan Cohen, de proposer le rachat de la plateforme pour la somme impressionnante de 55,5 milliards de dollars. Un projet fou, peut-être trop fou.
« Votre proposition n'est ni crédible, ni attractive », la réponse cinglante d'eBay
Difficile de recevoir une réponse aussi salée à une offre de rachat que celle que vient de fournir eBay à Ryan Cohen. Le président du conseil d’administration d'eBay Paul Pressler vient en effet de publier une lettre rejetant l'offre, et dans des termes qui ne laissent aucun doute quant au sentiment de la direction sur cette entreprise.
Soulevant un certain nombre de problèmes dans cette offre non-sollicitée, le conseil d'administration d'eBay a émis de forts doutes sur la capacité de Ryan Cohen de racheter eBay et de gérer l'entreprise. Après avoir examiner les différents points contentieux, la lettre résume l'avis d'eBay dans la phrase suivante : « votre proposition n'est ni crédible, ni attractive ».
Ryan Cohen a eu du mal à défendre son projet
On ne peut guère faire plus clair. Il faut dire qu'eBay affiche une capitalisation quatre fois supérieure à celle de GameStop, et que Ryan Cohen a été très mal à l'aise quand il a fallu défendre son projet à l'occasion d'une interview avec la CNBC.
Son entreprise a en effet annoncé qu'elle était sur le point de sécuriser 20 milliards de dollars en dette, et souhaitait racheter eBay à 125 dollars l'action, avec la moitié payée en cash, et l'autre en actions GameStop. Les journalistes de CNBC n'ont pu qu'indiquer que les chiffres évoqués ne permettaient pas d'atteindre les 55,5 milliards de dollars de l'offre.
Mais il se pourrait pourtant que ça ne soit pas là la fin de ce projet. Car comme l'a rappelé Reuters, Ryan Cohen a déjà fait état de son intention de potentiellement passer outre le Conseil d'administration et d'en appeler directement aux actionnaires d'eBay. Ces derniers pourraient-ils être plus réceptifs ?