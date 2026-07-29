Bouygues Telecom fait un nouveau geste pour ses 30 ans, en offrant cette fois à ses abonnés Bbox TV l'accès au bouquet Jeunesse durant tout le mois d'août.
Fêter ses 30 ans, quoi de plus simple pour Bouygues Telecom, qui a décidé de faire un cadeau par mois à ses abonnés. Cette fois, c'est la jeunesse qui est à l'honneur. Boomerang, Nickelodeon, Dreamworks ou encore Canal J font partie des neuf chaînes réservées aux plus jeunes qui seront débloquées gratuitement chez les clients Bbox TV non abonnés à ces bouquets, le temps d'un mois. Passé ce délai, l'offre restera accessible à tarif réduit, histoire de prolonger la trêve estivale des écrans partagés en famille, et de prendre la mesure d'une année 2026 plutôt généreuse côté cadeaux.
Neuf chaînes TV jeunesse offertes tout l'été chez Bouygues Telecom
Dès ce mois d'août, Bouygues Telecom ouvre donc en clair neuf chaînes jeunesse à tous les abonnés équipés d'un décodeur Bbox TV, à condition de ne pas déjà posséder les bouquets Bbox Famille ou Bbox Jeunesse. Au programme, retrouvez Canal J (106), NickToons (107), Boomerang (108), Boomerang+1 (109), Cartoonito (110), Nickelodeon (111), Nickelodeon+1 (112), Dreamworks (113) et Nickelodeon Junior (115). De quoi occuper les petits.
La gratuité ne durera qu'un mois, mais l'opérateur laisse une porte ouverte aux familles conquises. À l'issue de la période promotionnelle, l'accès au bouquet pourra être conservé pour 6,99 euros par mois sans engagement, contre 9,99 euros habituellement, à condition de souscrire avant le 11 octobre 2026, histoire de faire durer le plaisir au-delà de l'été.
Ce geste rejoint ceux déjà faits à l'occasion des 30 ans de Bouygues Telecom, célébrés tout au long de 2026 par une série d'attentions mensuelles envers ses abonnés. Une manière, pour l'opérateur historique, de soigner sa relation client par petites touches récurrentes.
Un anniversaire riche en surprises depuis janvier
Depuis le début de l'année, Bouygues Telecom ne s'est pas contenté de souffler ses bougies en silence. En janvier déjà, B&YOU ouvrait le bal avec un « Giga Jackpot » de 100 000 euros à décrocher unvendredi. Le mois suivant, l'opérateur enchaînait sans transition avec 3 000 Extra Bbox offertes aux clients fidèles depuis trois décennies, complétées par des remises exceptionnelles ouvertes cette fois à l'ensemble de la clientèle. En mars, l'opérateur proposait un film en VOD et la possibilité de gagner un Samsung Galaxy chaque jour du mois.
Il n'y a pas eu de répit avec le printemps. En avril, l'ensemble des clients a pu profiter gratuitement de Ciné+ OCS pendant un mois entier, sans distinction d'ancienneté. Mai a pris le relais avec six mois d'abonnement offerts à Cafeyn, la plateforme de kiosque numérique, réservés cette fois aux clients mobile.
En juillet, 10 000 exemplaires d'un jeu de société maison ont été distribués aux clients, avec pour mission assumée de reconnecter les familles loin des écrans. On se demande ce que l'opérateur nous réserve pour la suite de l'année ?