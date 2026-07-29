Fêter ses 30 ans, quoi de plus simple pour Bouygues Telecom, qui a décidé de faire un cadeau par mois à ses abonnés. Cette fois, c'est la jeunesse qui est à l'honneur. Boomerang, Nickelodeon, Dreamworks ou encore Canal J font partie des neuf chaînes réservées aux plus jeunes qui seront débloquées gratuitement chez les clients Bbox TV non abonnés à ces bouquets, le temps d'un mois. Passé ce délai, l'offre restera accessible à tarif réduit, histoire de prolonger la trêve estivale des écrans partagés en famille, et de prendre la mesure d'une année 2026 plutôt généreuse côté cadeaux.