Les anciennes versions de Microsoft Teams vont bientôt perdre une fonctionnalité centrale sur mobile. Il faudra mettre à jour l’application sur Android et iOS avant la fin du mois d’octobre pour continuer à en profiter.
Microsoft s’apprête à bloquer l’accès au calendrier de Teams sur les smartphones qui utilisent une version trop ancienne de l’application. D’après un avis publié dans le Centre de messages Microsoft 365 et consulté par Neowin, la version requise devra être installée avant la fin du mois d’octobre 2026. Faute de quoi, les utilisateurs et utilisatrices ne pourront plus consulter leur agenda depuis Teams sur Android et iOS.
Le calendrier Teams bloqué sur les applications obsolètes
Une fois la coupure appliquée, plus moyen de visualiser vos rendez-vous, de retrouver une invitation ou de planifier une réunion depuis le calendrier de Teams sur mobile.
Microsoft laisse toutefois plusieurs points dans le flou. L’entreprise ne précise ni la version minimale requise ni la date exacte du blocage. Elle n’indique pas non plus si l’application disponible aujourd’hui suffira ou si une autre mise à jour devra être installée à l’approche de l’échéance.
La mesure s’arrête aux applications mobiles trop anciennes. Teams continuera de fonctionner sur Windows, macOS et dans sa version web sur ordinateur. Le navigateur du téléphone n’offrira en revanche aucune solution de repli, puisque Teams web n’est pas pris en charge sur mobile.
Une mise à jour pas toujours possible
Dans la majorité des cas, il suffira d’installer une version compatible de Teams. Tous les smartphones ne pourront toutefois pas forcément suivre. Microsoft ne prend en charge que les quatre dernières versions majeures d’Android et les deux dernières d’iOS. Les appareils restés sous un système trop ancien pourraient donc ne pas recevoir la version exigée en octobre.
La situation dépendra aussi des réglages appliqués par les entreprises à leurs appareils professionnels. Une politique qui retarde ou bloque les mises à jour de Teams pourrait laisser une partie du parc sans calendrier. Microsoft invite donc les administrateurs à vérifier dès maintenant leurs règles de déploiement.
La raison technique de ce changement reste inconnue. Neowin évoque un possible lien avec l’abandon progressif d’Exchange Web Services, une ancienne interface d’accès aux calendriers d’Exchange Online dont le retrait débutera en octobre 2026. Microsoft travaille justement à supprimer cette dépendance dans Teams, mais n’a pour l’heure pas confirmé de lien direct entre la fin d’EWS et l’obligation de mise à jour de sa messagerie collaborative.
- Qualité des appels, audio comme vidéo
- Fonctions de messagerie
- Version gratuite assez généreuse