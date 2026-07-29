Une fois la coupure appliquée, plus moyen de visualiser vos rendez-vous, de retrouver une invitation ou de planifier une réunion depuis le calendrier de Teams sur mobile.

Microsoft laisse toutefois plusieurs points dans le flou. L’entreprise ne précise ni la version minimale requise ni la date exacte du blocage. Elle n’indique pas non plus si l’application disponible aujourd’hui suffira ou si une autre mise à jour devra être installée à l’approche de l’échéance.

La mesure s’arrête aux applications mobiles trop anciennes. Teams continuera de fonctionner sur Windows, macOS et dans sa version web sur ordinateur. Le navigateur du téléphone n’offrira en revanche aucune solution de repli, puisque Teams web n’est pas pris en charge sur mobile.