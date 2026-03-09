Avec cette évolution, l’application Authenticator intégrera un système capable d’identifier les appareils dont le système d’exploitation a été modifié. Lorsqu’un téléphone rooté ou jailbreaké sera détecté, l’application affichera d’abord un avertissement signalant que l’appareil a été modifié et que certaines fonctions finiront par devenir indisponibles.

Durant cette première phase, les utilisateurs et utilisatrices pourront encore accéder à leurs comptes et continuer à utiliser l’application. Microsoft prévoit toutefois un durcissement progressif. Une fois la phase de blocage activée, il ne sera plus possible d’ajouter un compte professionnel ou scolaire ni d’utiliser l’application pour générer des codes d’authentification ou se connecter sans mot de passe.

Le déploiement a commencé fin février sur Android et doit débuter sur iOS en avril, avant une généralisation du dispositif prévue d’ici juin 2026.