L'analyse menée par la police du Wisconsin identifie 125 messages échangés avec un compte portant le nom d'utilisateur "fus__ro_dah", comportant deux tirets bas (underscores) après "fus". Et ce détail va s'avérer déterminant. Les enquêteurs adressent une réquisition judiciaire à Kik pour obtenir l'identité derrière ce pseudonyme, mais celle-ci mentionne par erreur "fus_ro_dah", avec un seul caractère underscore. D'emblée, l'enquête se tourne vers un compte qui n'a rien à voir avec les faits reprochés.

Kik répond à la réquisition erronée en fournissant une adresse email, que Google relie ensuite à une adresse IP localisée au Canada. Le dossier est alors transmis à la police de Halifax, laquelle remonte jusqu'au fournisseur d'accès Bell Aliant pour identifier l'abonné correspondant à cette IP: Brandon Klayme.

Les policiers fouillent le domicile de Klayme et saisissent ses appareils, sans trouver la moindre preuve le reliant aux échanges incriminés, ni d'activité sur Kik durant la période visée par l'enquête. Il est malgré tout jugé coupable en 2023 puis condamné en 2024 à 18 mois de prison, peine qu'il exécute intégralement. Ce n'est qu'en préparant son appel que la coquille dans la réquisition initiale est repérée, permettant à la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse de casser la condamnation en affirmant que Klayme est factuellement innocent des faits reprochés et qu'il n'aurait jamais dû être poursuivi. Le véritable suspect résiderait plutôt en Californie selon les données transmises par Kik.