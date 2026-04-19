L'architecture technique permet le maintien en ligne de la plateforme, mais sur l'aspect financier, on ne sait pas quelle est la responsabilité des prestataires.

Des publicités diffusées par Google AdSense apparaissent sur les salons de discussion. Pourtant, le passé judiciaire de ce tchat appartient au domaine public depuis les révélations liées aux viols de Mazan. Une entreprise française de marketing digital, Baevo, fournit également des outils de communication à la plateforme.

Ces services facilitent la viabilité économique du site, alors le haut-commissariat à l'Enfance envisage des signalements auprès de l'Arcom.

Les revenus générés autorisent les administrateurs à financer des hébergements complexes en Ukraine ou en Bulgarie. Sarah El Haïry demande une vigilance accrue des régies publicitaires pour couper les vivres à ces espaces dangereux.