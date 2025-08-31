En septembre 2024, le site Bounty a vu le jour, quelques mois seulement après la fermeture de Coco. Comme son précédent, ce forum ne demande aucune preuve d'âge pour s'inscrire. Il suffit de choisir un pseudo, un genre et un âge fabriqué pour accéder aux discussions.

Les salons portent des noms explicites, comme « gros seins » ou « bien membres », et rassemblent chacun plusieurs dizaines de membres. Les échanges s'y font rapidement très crus, avec des demandes de photos intimes ou des propositions à peine voilées.

Le choix du nom Bounty fait clairement référence à Coco. La barre chocolatée fourrée à la noix de cocoreprésente le symbole revendiqué par les créateurs du nouveau forum.

Sarah El Haïry, la Haut-commissaire à l'Enfance, résume la situation : « Coco était une plaque tournante de l'horreur. Les adolescents y étaient pris au piège, victimes de chantage ou de réseaux de prostitution ».

Sur Coco, les mineurs étaient souvent recrutés pour des actes illégaux. La même dynamique semble reprendre sur Bounty. Les adolescents circulent sans difficulté, sans protection.

Véronique Béchu, qui travaille chez e-enfance, rappelle que ces plateformes exposent les mineurs à de gros risques : « Sans contrôle, ils deviennent vulnérables face au harcèlement ou à des demandes abusives ».

En janvier 2025, le propriétaire de Coco a été mis en examen pour détention et diffusion d'images pédopornographiques, ainsi que pour proxénétisme aggravé. Pourtant, Bounty est apparu rapidement. Le problème ne disparaît pas, et les dérives restent présentes.