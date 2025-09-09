La mise en examen du fondateur de Coco en janvier 2025 n'a semble-t-il pas mis fin aux velléités de certains de reprendre les activités du forum mal-famé. Une nouvelle plateforme, du nom de Bounty, a pris sa suite, et propose dorénavant comme lui des espaces de discussion en ligne sans vérification de l'âge de ses utilisateurs.

Échaudées par l'historique de Coco, les autorités ont cherché à cette fois vite réagir. Ainsi, le 27 août dernier, le Haut-commissariat à l'enfance a saisi l'Arcom et alerté les ministères de la Justice et de l'Intérieur. Depuis, les choses se sont semble-t-il emballées.