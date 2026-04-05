On se rappelle très bien de cette méthode souvent efficace de cet enseignant intransigeant, qui prévenait que si le coupable de tricherie à un contrôle ne se dénonçait pas, c'est toute la classe qui prenait un zéro. Google a, en surface, fait la même chose.

Ce n'est pas la première fois que la politique de tolérance zéro de Google sur le contenu impliquant des mineurs produit des effets radicaux. En 2021, le New York Times avait rapporté que des photos médicales d'enfants, stockées dans le cloud d'une famille, avaient été identifiées à tort comme du matériel pédopornographique, avec suspension des comptes à la clé.

Mais dans le cas présent, la sanction aurait franchi les frontières de comptes distincts, depuis celui d'un mineur jusqu'à ceux de ses proches, sans que ces derniers aient eu le moindre rapport avec l'incident.

On a là la preuve qu'il n'est pas toujours bon de mettre tous ses oeufs dans le même panier. En l'occurrence, la famille a mis toute sa vie numérique chez un seul opérateur, Google. Elle a donc tout perdu, de ses e-mails aux photos, en passant par ses accès aux services liés, tels les comptes bancaires, professionnels, estudiantins et autres accès aux outils bureautiques.

Elle a dû se résoudre à recréer ses accès un par un, « à la mano ». Qui fait ça aujourd'hui ?