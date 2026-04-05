Un adolescent britannique de 14 ans a eu une interaction sexuellement explicite avec Gemini Live, caméra partagée. Google aurait ensuite suspendu les cinq comptes Google du foyer. Le lendemain, Mountain View a pris la parole pour expliquer que ce scénario est techniquement impossible.
Sur le forum Reddit UK Legal Advice, un parent britannique anonyme a publié, le 31 mars dernier, un témoignage aujourd'hui supprimé. Notre confrère Android Authority en a gardé trace et raconte cette histoire de famille.
Son fils de 14 ans avait utilisé Gemini Live pour une interaction à caractère sexuel, en partageant la caméra de sa tablette avec le chatbot. Google a d'abord suspendu le compte du garçon, puis, dans les jours suivants, ceux de ses parents et de ses frères et sœurs, puisqu'ils étaient tous associés à ce même appareil. Sur les cinq comptes qui se sont retrouvés bloqués, aucun des adultes n'avait enfreint les CGU.
Les demandes de la famille auprès de Google sont restées sans réponse utile, l'entreprise invoquant uniquement la protection des enfants. Mais ça ne s'arrête pas là.
Quand un écart d'adolescent prive toute sa famille de ses comptes Google
On se rappelle très bien de cette méthode souvent efficace de cet enseignant intransigeant, qui prévenait que si le coupable de tricherie à un contrôle ne se dénonçait pas, c'est toute la classe qui prenait un zéro. Google a, en surface, fait la même chose.
Ce n'est pas la première fois que la politique de tolérance zéro de Google sur le contenu impliquant des mineurs produit des effets radicaux. En 2021, le New York Times avait rapporté que des photos médicales d'enfants, stockées dans le cloud d'une famille, avaient été identifiées à tort comme du matériel pédopornographique, avec suspension des comptes à la clé.
Mais dans le cas présent, la sanction aurait franchi les frontières de comptes distincts, depuis celui d'un mineur jusqu'à ceux de ses proches, sans que ces derniers aient eu le moindre rapport avec l'incident.
On a là la preuve qu'il n'est pas toujours bon de mettre tous ses oeufs dans le même panier. En l'occurrence, la famille a mis toute sa vie numérique chez un seul opérateur, Google. Elle a donc tout perdu, de ses e-mails aux photos, en passant par ses accès aux services liés, tels les comptes bancaires, professionnels, estudiantins et autres accès aux outils bureautiques.
Elle a dû se résoudre à recréer ses accès un par un, « à la mano ». Qui fait ça aujourd'hui ?
Google prend la parole le lendemain et contredit point par point
Android Authority avait contacté Google avant de publier l'article initial, sans obtenir de réponse. Mais le lendemain, surprise, la firme de Mountain View s'est manifestée pour donner sa version et on ne peut pas dire qu'elle fait amende honorable. Au contraire.
Premier point : selon Google, une suspension ne se propage pas à d'autres comptes du seul fait qu'ils partagent le même appareil. Si un compte enfreint les conditions d'utilisation, c'est ce compte-là qui est suspendu, pas les autres connectés sur la même tablette.
Deuxième point : si un compte parent est banni, les comptes enfants associés sont bien affectés, mais pas dans l'autre sens. Un ban sur un compte mineur ne remonte pas vers les comptes des parents.
Google a également passé ses journaux d'activité au crible pour retrouver, au Royaume-Uni, un cas récent où tous les comptes d'un foyer auraient été suspendus selon ce schéma. Rien de tel n'a été trouvé. L'entreprise ajoute que Gemini Live ne traite pas les flux caméra de la façon décrite dans le témoignage.
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