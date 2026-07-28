Microsoft cite plusieurs modèles compatibles, parmi lesquels l'Orbit Reader 20, l'Orbit Slate 340, le Focus 40 de Freedom Scientific et le Mantis Q40 d'APH. L'élément le plus notable se situe cependant en amont de l'usage quotidien : ces afficheurs fonctionnent en USB pendant l'expérience de configuration initiale, celle qu'on traverse au premier démarrage d'une machine neuve. Une personne sourde-aveugle peut donc paramétrer son ordinateur seule, dès le premier écran, sans dépendre d'un tiers pour franchir les étapes où rien n'est encore installé.

La même build embarque l'isolation vocale dans l'Accès vocal, une option qui filtre les voix environnantes et les bruits parasites pour mieux comprendre les commandes, avec un traitement effectué localement sur la machine. Cette fonction n'est pas neuve : elle figurait déjà parmi les améliorations repérées dans les préversions de Windows 11 ces dernières semaines. Le braille HID non plus, puisqu'il est apparu dans les builds de test dès le mois de mai avant d'essaimer d'un canal à l'autre.

Un calendrier qui croise celui du régulateur européen

Ce chantier d'accessibilité tombe à pic sur le plan réglementaire, sans qu'un lien de cause à effet ait été établi par Microsoft. Depuis le 28 juin 2025, la directive européenne 2019/882, transposée en droit français par le décret du 9 octobre 2023, impose des exigences d'accessibilité à une liste de produits mis sur le marché européen. Cette liste vise explicitement les systèmes informatiques matériels à usage général du grand public et les systèmes d'exploitation qui les font tourner. Windows entre donc dans le périmètre, au même titre que les ordinateurs qui le préinstallent.

Jusqu'ici, l'utilisateur d'une plage braille sous Windows s'en remettait largement à des logiciels tiers, du gratuit NVDA, lecteur d'écran open source qui gère les afficheurs braille, aux suites commerciales facturées plusieurs milliers d'euros. Que la reconnaissance matérielle remonte dans le système ne les rend pas inutiles, mais déplace la ligne de partage : Windows gère le branchement, les lecteurs d'écran se concentrent sur la lecture. Le Narrateur avait déjà gagné quelques fonctions taillées pour l'usage en environnement partagé au fil des mises à jour précédentes.

Reste la question qui décide de tout : la disponibilité. Ces nouveautés circulent dans un canal de test réservé aux volontaires du programme Insider, et Microsoft n'a communiqué aucune date de déploiement général. Si vous utilisez un afficheur braille au quotidien, il faudra donc patienter avant de ranger les pilotes au placard, ou accepter d'installer une préversion sur une machine dont vous ne dépendez pas.