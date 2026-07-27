Après des années sous la version 6, Geekbench se modernise enfin et propose une version 7 nettement améliorée, plus au goût du jour en termes de benchmark.
Primate Labs a officiellement lancé Geekbench 7, la nouvelle version de son application de benchmark. Cette mise à jour apporte des tests de charge révisés ainsi qu'une refonte des mesures de performances CPU multi-cœurs et GPU. L'idéal pour mesurer et comparer les performances de votre smartphone.
Les nouveautés côté CPU
Sur le plan du processeur, Geekbench 7 apporte de nouveaux tests axés sur les médias, couvrant l'encodage, le décodage et le traitement audio et vidéo. Ces épreuves sont conçues pour mieux refléter des usages courants tels que les appels vidéo, le partage d'écran ou encore la consommation de contenus vidéo.
Un nouveau test en jeu fait également son apparition, reposant sur le moteur Jolt Physics. Le test Photo Editor intègre désormais ce que Primate Labs décrit comme "un ensemble plus riche de retouches réelles", tandis que le test Photo Library ajoute la prise en charge des formats d'image JPEG XL et DNG.
Autre changement notable dans l'approche du CPU, les tests multi-cœurs ne sont désormais exécutés que si la tâche concernée fait réellement appel à plusieurs cœurs. Primate Labs explique que cette décision vise à éviter des scores artificiellement gonflés. Conséquence directe, le test de navigateur HTML5 ne fait plus partie des épreuves multi-cœurs.
Les nouveautés côté GPU
Les tests GPU ont également été repensés. Plutôt que de se concentrer sur le rendu graphique 3D, Geekbench 7 oriente ses mesures vers la création de contenu et l'apprentissage automatique.
Les exemples cités par l'entreprise incluent la modélisation de filtres faciaux utilisés dans les applications de réseaux sociaux, la mise à l'échelle d'images par apprentissage machine, ou encore la simulation de fonds virtuels dans les applications de vidéoconférence.
Quels appareils sont éligibles à Geekbench 7 ?
Comme pour les versions précédentes, Geekbench 7 est gratuit pour un usage personnel. L'application est disponible sur Android, iOS, Windows, macOS et Linux.