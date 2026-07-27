Sur le plan du processeur, Geekbench 7 apporte de nouveaux tests axés sur les médias, couvrant l'encodage, le décodage et le traitement audio et vidéo. Ces épreuves sont conçues pour mieux refléter des usages courants tels que les appels vidéo, le partage d'écran ou encore la consommation de contenus vidéo.