Développé en collaboration entre les principaux acteurs du web, Speedometer mesure la réactivité d'un navigateur en simulant des interactions utilisateur sur des applications web fictives. On retrouve diverses manipulations comme ajouter un élément dans une liste, interagir avec un éditeur de texte, naviguer dans une application d'actualités…. Ce test a une valeur pratique : il présente une corrélation de -0,8 avec la latence d'interaction mesurée chez de vrais utilisateurs. En clair, un score élevé signifie que le navigateur répond plus vite lorsqu'on fait défiler une page, qu'on tape du texte ou qu'on clique sur un lien.

LoadLine est un outil plus récent. Il a en fait été développé en interne par les équipes Chrome et Android avec des partenaires fabricants de puces et de smartphones. Là où Speedometer s'appuie sur des scénarios synthétiques, LoadLine reproduit le chargement de vrais sites web - actualités, e-commerce, moteurs de recherche. C'est une mesure bout en bout : elle part du clic sur un lien jusqu'à l'affichage complet de la page. Sur ce test, Google annonce que les meilleurs modèles Android obtiennent des scores jusqu'à 47% supérieurs à son concurrent.

La "plateforme mobile concurrente" n'est pas identifiée par Google. Mais, on le sait, il n'y en a pas des dizaines !