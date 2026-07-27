La nouvelle star de l'IA, Zhilin Yang, patron de Moonshot, a donné son opinion sur l'état actuel de l'intelligence artificielle. Ce qui est passé par un discours intéressant sur OpenAI.
Le nom qui attire tous les regards en ce moment dans le secteur de l'intelligence artificielle c'est le modèle IA Kimi K3, produit par la société chinoise Moonshot AI. Depuis, cette sortie, qui en a ébranlé beaucoup du côté de la Silicon Valley, a amené à la lumière son patron, Zhilin Yang. Un patron qui a donné son avis sur les géants américains du secteur.
Le succès d'OpenAI tient à la combinaison de trois éléments existant
« OpenAI n'a rien inventé de nouveau. » Voilà une phrase qui n'est pas passée inaperçue lors d'un entretien donné par le PDG de Moonshot AI, Zhilin Yang. Pour ce dernier, en effet, la force de l'entreprise de Sam Altman tient à la combinaison de « trois éléments que le monde possédait déjà », et qui a permis la création de ChatGPT :
- L'architecture Transformer, mise au monde par Google en 2017 ;
- Des centres de calcul dépassant le seuil des 1025 FLOP ;
- Deux décennies de données accumulées sur l'ensemble de l'internet.
Pour Zhiling Yang, l'intelligence artificielle générale va demander la création d'un nouveau type d'organisation
Ici, Zhilin Yang n'a pas cherché à minimiser la performance d'OpenAI, mais plutôt voulu montrer que l'avancée de l'IA n'est pas nécessairement corrélée à la découverte de nouvelles technologies. OpenAI a pu créé ChatGPT, plutôt que Google, qui pourtant avait déjà tous les éléments en main, grâce à un nouveau type d'organisation (ce dont Google, société déjà établie, ne pouvait plus faire).
Il estime de la même manière que pour arriver à l'intelligence artificielle générale, il faudrait plutôt réfléchir à un nouveau type d'organisation, afin d'utiliser différemment les technologies dont on dispose déjà. L'idée serait ainsi de repartir de zéro, et de penser autrement les produits IA qui pourraient être mis au monde.