Ici, Zhilin Yang n'a pas cherché à minimiser la performance d'OpenAI, mais plutôt voulu montrer que l'avancée de l'IA n'est pas nécessairement corrélée à la découverte de nouvelles technologies. OpenAI a pu créé ChatGPT, plutôt que Google, qui pourtant avait déjà tous les éléments en main, grâce à un nouveau type d'organisation (ce dont Google, société déjà établie, ne pouvait plus faire).

Il estime de la même manière que pour arriver à l'intelligence artificielle générale, il faudrait plutôt réfléchir à un nouveau type d'organisation, afin d'utiliser différemment les technologies dont on dispose déjà. L'idée serait ainsi de repartir de zéro, et de penser autrement les produits IA qui pourraient être mis au monde.