Chrome n’a pas changé d’un octet. C’est Netflix qui a levé la restriction qu’il imposait à Widevine, le système DRM de Google, longtemps jugé insuffisamment robuste pour ses flux Ultra HD. Pendant une décennie, les utilisateurs de Chrome sous Windows qui payaient un abonnement Premium se retrouvaient relégués à regarder leurs séries en 720p ou 1080p selon les cas, sans comprendre pourquoi leur connexion fibre et leur écran 4K ne suffisaient pas. La réponse tenait en un mot : PlayReady. Edge s’appuyait sur la technologie maison de Microsoft, celle que Netflix acceptait pour délivrer du 2160p. Widevine, non. Désormais, Netflix fait confiance à ce couple Widevine + Windows 11 pour sécuriser ses flux les plus qualitatifs, comme le confirme Macobserver.