Netflix autorise enfin Chrome à diffuser en 4K sous Windows 11. Edge régnait seul sur cette résolution depuis 2016, soit dix ans d’exclusivité de facto. Le verrou vient de sauter, mais pas sans conditions.
Chrome n’a pas changé d’un octet. C’est Netflix qui a levé la restriction qu’il imposait à Widevine, le système DRM de Google, longtemps jugé insuffisamment robuste pour ses flux Ultra HD. Pendant une décennie, les utilisateurs de Chrome sous Windows qui payaient un abonnement Premium se retrouvaient relégués à regarder leurs séries en 720p ou 1080p selon les cas, sans comprendre pourquoi leur connexion fibre et leur écran 4K ne suffisaient pas. La réponse tenait en un mot : PlayReady. Edge s’appuyait sur la technologie maison de Microsoft, celle que Netflix acceptait pour délivrer du 2160p. Widevine, non. Désormais, Netflix fait confiance à ce couple Widevine + Windows 11 pour sécuriser ses flux les plus qualitatifs, comme le confirme Macobserver.
Chrome 117 débloque la 4K, mais la liste de conditions est longue
Mettre Chrome à jour ne suffit pas. La version 117 est le plancher minimal, mais c’est une condition parmi d’autres. Windows 11 doit être à jour. L’abonnement Netflix doit inclure l’Ultra HD, soit l’offre Premium à 21,99 € par mois en France. La connexion doit tenir au moins 15 Mb/s. Et côté matériel, la compatibilité graphique est précise : GPU NVIDIA GeForce GTX 1050 ou supérieur, AMD Radeon RX 400 ou supérieur, processeur Intel Core de 7e génération ou processeur AMD Ryzen. Certaines configurations réclament également l’extension HEVC, disponible sur le Microsoft Store.
Il faut aussi régler la qualité de lecture Netflix sur « Auto » ou « Élevée » et choisir un titre estampillé 4K. Rien n’est automatique. Un détail piège souvent les configurations pourtant conformes : un second écran branché en parallèle qui ne respecte pas la norme HDCP 2.2 fait redescendre la lecture sous les 2160p. Tous les écrans actifs doivent cocher la même case, pas seulement le principal.
Safari garde son avantage
La levée de restriction est strictement cantonnée à Windows 11. Sur macOS, Chrome plafonne toujours à 1080p, et rien n’indique que Netflix envisage d’étendre sa confiance à Widevine sur la plateforme d’Apple. Pour regarder Netflix en 4K sur un Mac, il faut passer par Safari, qui bénéficie sur matériel compatible d’un accès à l’Ultra HD depuis plusieurs années.
Concrètement, pour les utilisateurs Windows 11 correctement équipés, Edge perd sa seule vraie raison d’exister sur Netflix. Ce n’est pas un détail : l’argument de la 4K exclusive était l’une des rares justifications pratiques au maintien d’un second navigateur installé uniquement pour ça. Reste à voir si cette bascule poussera Chrome à accélérer sur d’autres fronts multimédias où Edge conserve des avantages techniques.
Netflix n’a communiqué sur aucune de ses motivations pour lever ce verrou après dix ans. Décision commerciale, confiance accrue dans Widevine, pression des utilisateurs : difficile de trancher. Ce qui est certain, c’est que la 4K sur navigateur restait un privilège de niche sous Windows, alors qu’Amazon a fait des choix similaires côté verrouillage de la 4K derrière l’abonnement Premium. Avec Chrome qui représente près de deux tiers du marché des navigateurs, l’impact potentiel est bien plus large qu’une simple mise à jour de page de support.