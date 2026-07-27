Pour rappel, KMS, pour Key Management Service, est le système utilisé par les organisations pour activer en volume les PC Windows de leur parc. L’entreprise installe un serveur KMS sur son réseau et l’authentifie auprès de Microsoft à l’aide de sa clé de licence. Les postes se tournent ensuite vers ce serveur pour obtenir leur activation, sans contacter directement Microsoft. Celle-ci reste valable 180 jours, mais Windows tente de la renouveler tous les sept jours.

Or, si elle est bien pratique pour les entreprises, cette dépendance aux serveurs KMS peut aussi être exploitée par des fraudeurs, capables de déployer de faux serveurs ou de cloner des hôtes légitimes afin d’activer des machines non couvertes par les licences de l’organisation. KMS Hardware-Secured doit donc limiter ces détournements en obligeant chaque serveur à prouver son identité matérielle grâce au TPM. La puce devra aussi attester que la plateforme n’a pas été altérée depuis son enregistrement.

La transition débutera en août 2026. Windows Server 2025 indiquera alors si le serveur est compatible avec cette protection, sans encore bloquer les activations. L’attestation TPM ne deviendra obligatoire qu’avec la prochaine version LTSC de Windows Server, dont la date de sortie n’a pas encore été communiquée.