Foire aux questions

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À quoi servent les certificats Secure Boot et pourquoi doivent-ils être renouvelés sur Windows 11 ?

Secure Boot est une fonction de l’UEFI qui vérifie, au démarrage, que le chargeur d’amorçage et certains composants bas niveau sont signés avec des clés approuvées. Les certificats servent à établir cette “chaîne de confiance” : ils permettent d’accepter des signatures valides et de refuser du code modifié ou malveillant. Comme tout certificat, ils ont une date d’expiration et peuvent aussi être remplacés pour renforcer la sécurité ou changer d’autorité de signature. Sans certificat à jour, certaines nouvelles signatures (ou nouvelles politiques de validation) peuvent ne plus être reconnues. Le renouvellement vise donc à maintenir la capacité de Windows à démarrer de façon fiable tout en bloquant les implants de type bootkit.

Quel rôle joue le firmware UEFI (BIOS) dans la migration des certificats Secure Boot, et d’où viennent les incompatibilités ?

Les clés et certificats utilisés par Secure Boot sont stockés et gérés dans le firmware UEFI, pas uniquement dans Windows. Mettre à jour ces éléments revient à modifier des variables de sécurité (clés, bases d’autorisations, listes de révocation) que certaines implémentations UEFI gèrent différemment selon les fabricants et versions. Sur certains PC, l’UEFI peut mal accepter la nouvelle chaîne de confiance, nécessiter une mise à jour préalable du BIOS/UEFI, ou échouer lors de l’écriture des nouveaux éléments. Ce type d’échec peut empêcher la validation attendue au boot, ce qui déclenche ensuite des mécanismes de récupération. C’est pour limiter les démarrages en échec que la mise à jour est temporairement bloquée sur les configurations identifiées comme à risque.

Pourquoi une mise à jour de certificats Secure Boot peut-elle déclencher l’écran de récupération BitLocker ?

BitLocker s’appuie sur le TPM et sur des mesures d’intégrité du démarrage (Secure Boot, chargeur, paramètres UEFI) pour décider si l’environnement est “inchangé”. Une modification des clés/certificats Secure Boot ou de certains paramètres UEFI peut être interprétée comme un changement significatif de la chaîne de démarrage. Dans ce cas, BitLocker peut exiger la clé de récupération, par précaution, pour éviter qu’un attaquant ne contourne le chiffrement en altérant le boot. Ce n’est pas forcément le signe d’une attaque, mais d’une divergence entre l’état mesuré précédemment et l’état actuel. D’où l’intérêt de laisser les correctifs constructeur gérer la transition, plutôt que de forcer la migration manuellement.