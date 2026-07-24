Les intelligences artificielles puisent massivement dans Wikipédia, sans toujours lui renvoyer lecteurs, contributeurs ou revenus. À Wikimania 2026, la fondation a détaillé sa stratégie pour éviter que l’encyclopédie ne disparaisse derrière les chatbots.
Wikipédia n’a peut-être jamais été aussi présente dans nos usages, ni aussi absente de nos écrans. Ses contenus irriguent les moteurs de recherche, les assistants vocaux et les outils d’intelligence artificielle générative. Mais plus ces services répondent directement aux internautes, moins ils leur donnent de raisons de consulter l’encyclopédie qui les alimente.
Réunis à Paris lors d’une conférence de presse organisée en amont de Wikimania 2026, à laquelle nous avons assisté, son fondateur Jimmy Wales, la directrice générale de la Wikimedia Foundation Bernadette Meehan et le directeur exécutif de Wikimédia France Rémy Gerbet ont détaillé la riposte envisagée face à ce déséquilibre. Comment continuer à financer, protéger et renouveler un projet humain lorsque ses contenus circulent partout, mais que les machines captent une part croissante de leur valeur ?
Wikipédia, l’open bar invisible des chatbots IA
C’est un fait : chatbots, résumés automatiques et moteurs de recherche puisent dans ses articles pour répondre directement dans leurs propres interfaces. Une fois l’information servie, à quoi bon ouvrir la page d’origine ?
La Wikimedia Foundation affirme déjà en mesurer les effets. Les consultations directes reculent alors même que les contenus de l’encyclopédie n’ont jamais autant circulé. Une perte de visibilité qui dépasse largement la seule bataille des clics, car une visite sur Wikipédia ne consiste pas seulement à lire des articles. Elle permet de remonter aux sources, de parcourir l’historique d’un article et de comprendre comment l’information a été construite, discutée, corrigée ou contestée. Elle peut aussi conduire à signaler une erreur, à contribuer ou à soutenir le projet.
En s’arrêtant à la réponse du chatbot, l’internaute obtient donc l’information, mais perd tout ce qui permet d’en retracer la construction et d’en évaluer la solidité. Wikipédia, de son côté, perd le contact avec les lecteurs et lectrices dont dépendent son renouvellement et une partie de son financement.
Les géants de l’IA appelés à passer à la caisse
Cette disparition progressive derrière les interfaces d’IA n’est d’ailleurs qu’une partie du problème. Pour récupérer les contenus de Wikipédia à grande échelle, les entreprises d’intelligence artificielle multiplient les requêtes automatisées. Or, leurs bots ne feuillettent pas tranquillement quelques articles : ils aspirent d’immenses volumes de données, à une cadence qui pèse lourdement sur l’infrastructure. L’an dernier, ils représentaient ainsi 65 % du trafic le plus gourmand en ressources.
Une activité qui mobilise les serveurs, les centres de données et les équipes techniques, avec un effet direct sur les coûts et, potentiellement, sur les performances du site pour les internautes venus le consulter. La fondation compte donc renforcer la détection des bots, revoir les règles qui encadrent leur accès et limiter davantage les requêtes les plus intensives.
Malgré tout, contenir la charge ne suffira pas. Wikimedia veut aussi rétablir une forme de réciprocité avec les entreprises qui exploitent ses contenus à l’échelle industrielle. C’est tout l’objet de Wikimedia Enterprise, conçu pour fournir aux grandes plateformes un accès professionnel à des données fraîches, structurées et disponibles en très grande quantité.
L’encyclopédie restera librement accessible, mais cette liberté ne donne pas aux entreprises le droit d’en piller les contenus sans contrepartie, puis de lui laisser la facture technique. La moindre des choses est qu’elles participent aux frais qu’elles génèrent, citent explicitement Wikipédia et renvoient vers les articles d’origine. Si l’encyclopédie nourrit l’économie de l’IA, celles qui en dépendent doivent lui restituer une part de la visibilité qu’elles lui sucrent.
L’IA pourrait aussi assécher les sources de Wikipédia
Le problème pourrait même finir par se retourner contre l’encyclopédie elle-même. À mesure que l'intelligence artificielle remplit le web de textes générés ou reformulés automatiquement, elle brouille aussi l’environnement documentaire dont les contributeurs et contributrices ont besoin pour écrire et actualiser les articles.
Wikipédia peut écarter les sites qui publient à la chaîne des contenus produits par IA. Encore faut-il que les enquêtes originales, les travaux de recherche et les publications sérieusement documentées restent assez nombreux pour lui servir de références. Or, si les textes automatisés captent l’audience et les revenus de ceux qui produisent l’information, ces derniers auront moins de moyens pour enquêter et documenter.
L’encyclopédie se retrouverait alors prise en étau : pillée d’un côté, privée de matière fiable de l’autre.
L'intelligence artificielle comme outil, jamais comme autrice
Pas question, toutefois, d’opposer les humains aux machines. Wikimedia utilise déjà l’intelligence artificielle pour faciliter la maintenance de l’encyclopédie et accompagner les contributions, par exemple en signalant une affirmation dépourvue de source ou une formulation trop subjective. La fondation expérimente même un outil capable d’analyser un article pour en tirer une courte vidéo destinée à TikTok ou Instagram.
Une manière de renouer avec les publics qui ne passent plus spontanément par le site, sans confier pour autant la production du savoir aux modèles génératifs. L’IA peut aider à diffuser, présenter ou vérifier le contenu. Elle ne doit pas remplacer les personnes qui le documentent, le discutent et le corrigent, au risque de donner aux erreurs toutes les apparences de la vérité.
Interrogée sur Grokipedia, Bernadette Meehan en a d’ailleurs profité pour prendre sa propre biographie en exemple. Le service affirmait qu’elle avait travaillé au Brésil et exercé comme rédactrice de discours, deux expériences qu’elle assure n’avoir jamais eues. Il se lançait aussi dans une interprétation de ses influences politiques supposées, au lieu de s’en tenir à des faits sourcés.
L’anecdote prête à sourire, mais elle touche au cœur du problème. Un chatbot peut produire en quelques secondes une réponse fluide, assurée et fausse. Wikipédia assume un processus plus lent, collectif, sourcé et révisable. Or, en matière de savoir, cette rigueur n’est pas une faiblesse, mais bien la condition de sa fiabilité.