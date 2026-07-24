Cette disparition progressive derrière les interfaces d’IA n’est d’ailleurs qu’une partie du problème. Pour récupérer les contenus de Wikipédia à grande échelle, les entreprises d’intelligence artificielle multiplient les requêtes automatisées. Or, leurs bots ne feuillettent pas tranquillement quelques articles : ils aspirent d’immenses volumes de données, à une cadence qui pèse lourdement sur l’infrastructure. L’an dernier, ils représentaient ainsi 65 % du trafic le plus gourmand en ressources.

Une activité qui mobilise les serveurs, les centres de données et les équipes techniques, avec un effet direct sur les coûts et, potentiellement, sur les performances du site pour les internautes venus le consulter. La fondation compte donc renforcer la détection des bots, revoir les règles qui encadrent leur accès et limiter davantage les requêtes les plus intensives.

Malgré tout, contenir la charge ne suffira pas. Wikimedia veut aussi rétablir une forme de réciprocité avec les entreprises qui exploitent ses contenus à l’échelle industrielle. C’est tout l’objet de Wikimedia Enterprise, conçu pour fournir aux grandes plateformes un accès professionnel à des données fraîches, structurées et disponibles en très grande quantité.

L’encyclopédie restera librement accessible, mais cette liberté ne donne pas aux entreprises le droit d’en piller les contenus sans contrepartie, puis de lui laisser la facture technique. La moindre des choses est qu’elles participent aux frais qu’elles génèrent, citent explicitement Wikipédia et renvoient vers les articles d’origine. Si l’encyclopédie nourrit l’économie de l’IA, celles qui en dépendent doivent lui restituer une part de la visibilité qu’elles lui sucrent.