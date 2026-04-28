L'explosion de l'IA a aussi eu un impact sur internet. Le nombre de sites web générés par l'IA a ainsi littéralement explosé en quelques années.
L'arrivée de ChatGPT et, rapidement derrière, celle de nombreuses autres intelligences artificielles, a créé de nombreuses peurs. Entre autres, celles de voir internet devenir un espace totalement occupé par les productions de IA, et d'en faire un espace mort. Et au vu de cette nouvelle étude, il semble maintenant assez clair que l'IA a une place très importante dans cet espace virtuel.
35% des nouveaux sites web créés à la mi-2025 l'étaient grâce à l'IA
Il doit vous être arrivé ces derniers temps de tomber sur un site qui sentait clairement les textes générés automatiquement par l'IA. Et ça n'a rien d'étonnant, au vu des résultats d'une étude baptisée « l'impact des textes générés par l'IA sur Internet », et menée par une équipes de chercheurs venant de Stanford et du Imperial College de Londres.
« Nous constatons qu'à la mi-2025, environ 35 % des sites web nouvellement publiés étaient classés comme générés par l'IA ou assistés par l'IA, contre zéro avant le lancement de ChatGPT fin 2022 » écrivent ainsi les auteurs de l'étude
L'intelligence artificielle n'a pas encore rendu internet plus menteur
« Après des décennies de développement par l'homme, une part importante d'Internet s'est retrouvée façonnée par l'IA en seulement trois ans. Nous assistons, à mon avis, à une transformation majeure du paysage numérique en une fraction du temps qu'il a fallu pour le construire à l'origine » note le co-auteur et chercheur à Stanford, Jonáš Doležal.
Les chercheurs ont aussi voulu voir quel impact l'explosion des sites créés par IA pourrait avoir sur internet, notamment au niveau de la dissémination d'informations mensongères. Et là, surprise, l'IA n'a pas (encore) transformé internet en espace de mensonges.
« Il convient de noter que nous recherchions spécifiquement une augmentation des déclarations manifestement fausses, ce que nous n'avons pas constaté » explique Jonáš Doležal. Avant d'ajouter : « Mais il se pourrait tout de même que l'IA augmente discrètement le volume des affirmations invérifiables, celles qui ne peuvent être contrôlées à l'aide des outils et des infrastructures de vérification des faits existants. Ou bien il se peut simplement qu'Internet n'ait jamais été, au départ, un espace particulièrement attaché à la vérité. » Une dernière remarque un tantinet cynique. Mais vraie ?