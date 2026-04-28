« Après des décennies de développement par l'homme, une part importante d'Internet s'est retrouvée façonnée par l'IA en seulement trois ans. Nous assistons, à mon avis, à une transformation majeure du paysage numérique en une fraction du temps qu'il a fallu pour le construire à l'origine » note le co-auteur et chercheur à Stanford, Jonáš Doležal.

Les chercheurs ont aussi voulu voir quel impact l'explosion des sites créés par IA pourrait avoir sur internet, notamment au niveau de la dissémination d'informations mensongères. Et là, surprise, l'IA n'a pas (encore) transformé internet en espace de mensonges.

« Il convient de noter que nous recherchions spécifiquement une augmentation des déclarations manifestement fausses, ce que nous n'avons pas constaté » explique Jonáš Doležal. Avant d'ajouter : « Mais il se pourrait tout de même que l'IA augmente discrètement le volume des affirmations invérifiables, celles qui ne peuvent être contrôlées à l'aide des outils et des infrastructures de vérification des faits existants. Ou bien il se peut simplement qu'Internet n'ait jamais été, au départ, un espace particulièrement attaché à la vérité. » Une dernière remarque un tantinet cynique. Mais vraie ?