D’après les éléments communiqués par le CERT-UA, l’organisme ukrainien chargé de la réponse aux incidents informatiques, UAC-0099 diffuse une archive ZIP contenant un script VBS présenté comme un document PDF. Une fois exécuté, ce script récupère un second fichier compressé, baptisé Evernote.zip, puis en installe le contenu dans un dossier au nom aléatoire.

Cette seconde archive renferme une version officielle de Notepad++ 8.8.3, une DLL nommée NppExport.dll, une archive protégée par mot de passe ainsi qu’une version légitime de WinRAR, utilisée pour en extraire les fichiers. Le script VBS lance ensuite Notepad++, qui charge automatiquement la DLL par son mécanisme habituel d’extensions. Le faux plugin dissimule en réalité LunchPoke, un premier outil destiné à maintenir l’accès à la machine compromise grâce à une tâche planifiée, puis à extraire les composants nécessaires pour poursuivre l’opération.

Parmi les fichiers récupérés figure notamment BurnyBear, un programme intermédiaire chargé de lancer MatchBoil V2. Ce dernier communique avec le serveur de commande des attaquants, met à jour sa configuration et récupère les charges utiles à exécuter sur le PC, avant de s’appuyer sur WinRAR pour les décompresser. Si BurnyBear ne parvient pas à poursuivre l’opération, il peut aussi saturer la mémoire vive et le processeur de la machine.

Le CERT-UA n’a toutefois précisé ni les charges finales distribuées, ni leurs fonctions, ni les organisations touchées.