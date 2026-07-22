Une fonctionnalité vidéo absente de la dernière mise à jour du Galaxy S25 pourrait finalement lui parvenir via One UI 9.0. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs du smartphone Samsung de 2025, qui avaient vu la fonction Horizontal Lock leur passer sous le nez.
Lorsque Samsung a déployé One UI 8.5 pour le Galaxy S25, plusieurs améliorations introduites avec la gamme Galaxy S26 ont été portées sur la série précédente. Mais pas toutes. La fonction Horizontal Lock, qui maintient l'image stable et de niveau lorsque le téléphone est incliné ou pivoté pendant un enregistrement vidéo, était absente au rendez-vous. La découverte récente de cette fonction dans un build de One UI 9.0 laisse pourtant penser que le constructeur a revu ses plans.
Galaxy S25 : Horizontal Lock repéré dans une version de test de One UI 9.0
Le leaker Fahad Ali Javed a mis la main sur une version préliminaire de One UI 9.0 destinée au Galaxy S25+, portant la référence firmware S936BXXUBDZG4. En explorant ce build, il a trouvé la présence du support pour Horizontal Lock, information relayée par nos confrères de SamMobile. La découverte suggère que Samsung a peut-être revu ses plans et prépare bien le déploiement de cette fonction sur sa gamme 2025.
La pratique n'est d'ailleurs pas totalement inédite chez le fabricant coréen. Samsung intègre régulièrement dans ses grandes mises à jour logicielles des fonctionnalités inaugurées sur les modèles plus récents afin de les rendre accessibles aux générations précédentes. À titre d'exemple, deux fonctions Galaxy AI du S26 ont récemment été intégrées au Galaxy S25.
Une fonction qui pourrait s'étendre à l'ensemble de la gamme S25
Le fait que la fonction ait été repérée sur le Galaxy S25+ est encourageant pour les propriétaires du modèle standard. Les deux appareils partagent la même configuration de caméras arrière, ce qui rend plausible une extension à l'ensemble de la ligne. Samsung ne semble pas non plus vouloir en faire une exclusivité du Galaxy S25 Ultra, malgré les capteurs photo plus évolués de ce dernier.
Horizontal Lock a une utilité bien précise : filmer en mode paysage sans que l'image ne bascule si le téléphone bouge légèrement pendant la prise de vue. Une stabilisation de l'orientation qui s'ajoute à la stabilisation optique classique et cible en particulier les utilisateurs qui filment à la main dans des conditions pas toujours stables.