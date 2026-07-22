Le leaker Fahad Ali Javed a mis la main sur une version préliminaire de One UI 9.0 destinée au Galaxy S25+, portant la référence firmware S936BXXUBDZG4. En explorant ce build, il a trouvé la présence du support pour Horizontal Lock, information relayée par nos confrères de SamMobile. La découverte suggère que Samsung a peut-être revu ses plans et prépare bien le déploiement de cette fonction sur sa gamme 2025.

La pratique n'est d'ailleurs pas totalement inédite chez le fabricant coréen. Samsung intègre régulièrement dans ses grandes mises à jour logicielles des fonctionnalités inaugurées sur les modèles plus récents afin de les rendre accessibles aux générations précédentes. À titre d'exemple, deux fonctions Galaxy AI du S26 ont récemment été intégrées au Galaxy S25.