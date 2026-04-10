S'il fallait le répéter, accéder à la bêta ne signifie pas obtenir la mise à jour définitive dans les prochains jours. Samsung prévoyait un total de dix builds bêta pour le Galaxy S25, avec deux dernières versions attendues en avril : la bêta 9 autour du 9 avril et la dixième vers le 20 avril. Le déploiement stable pour la série S25 ne devrait donc pas arriver avant fin avril ou mai 2026.

Pour les appareils qui ont intégré le programme tout récemment, comme les S23 ou les foldables de cinquième génération, le délai avant la version stable sera logiquement plus long encore. Les bêtas récentes se sont surtout concentrées sur la correction de bugs et la stabilité, sans apport de nouvelles fonctionnalités majeures.

One UI 8.5 (Android 16 QPR2) a d'abord été lancé en version stable avec le Galaxy S26 en février 2026, apportant notamment un panneau de réglages rapides personnalisable, des outils Photo Assist améliorés et l'automatisation d'écran via Gemini. Sauf que Samsung réserve pour l'instant cette dernière fonction exclusivement à la série S26. Les propriétaires de Galaxy S25 ou S24 qui espèrent en profiter devront encore patienter, et rien n'indique pour l'heure qu'elle leur sera accessible dès le déploiement stable.