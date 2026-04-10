Samsung a ouvert la bêta de One UI 8.5 à une vingtaine de Galaxy supplémentaires ce début avril 2026, dont les S23, Z Fold 5, Z Flip 5 et Galaxy A36. Mais l'éligibilité théorique et la disponibilité réelle sont deux mondes bien différents.
Samsung a d'abord intégré les Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, S25 FE, Z Flip 6, Z Fold 6, Tab S11 et Tab S11 Ultra au programme bêta One UI 8.5, avec un déploiement en Inde, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Samsung a également élargi le programme à la série Galaxy S23 (dont le S23 FE), au Z Fold 5 et au Z Flip 5. Le Galaxy A36 est aussi pris en charge, mais hors du marché américain.
Pour s'inscrire, l'application Samsung Members suffit : il faut se connecter avec son compte Samsung, puis valider la participation depuis la bannière dédiée au programme bêta. La mise à jour s'installe ensuite depuis les paramètres de l'appareil, rubrique « Mise à jour du logiciel ».
Une liste « complète » qui varie selon les pays et les opérateurs
Beaucoup de sites ont publié une liste exhaustive des appareils éligibles à One UI 8.5. En réalité, il s'agit d'un instantané partiel. Samsung précise que le programme bêta n'est disponible que pour certains appareils, versions d'OS et pays, et que la durée du programme ainsi que les appareils compatibles varient selon les marchés. Un Galaxy S23 éligible en Corée du Sud ou en Inde ne l'est pas forcément en France. L'Allemagne et la Pologne, pourtant habituellement incluses dans les bêtas Samsung, ne font pour l'heure pas partie de cette vague de déploiement.
L'accès peut également être conditionné par le statut de l'appareil, déverrouillé ou lié à un opérateur, tout comme les Le statut de l'appareil, déverrouillé ou lié à un opérateur, tout comme les quotas propres à chaque programme bêta une fois celui-ci saturé.
Le délai entre la bêta et la version stable One UI 8.5 s'allonge
S'il fallait le répéter, accéder à la bêta ne signifie pas obtenir la mise à jour définitive dans les prochains jours. Samsung prévoyait un total de dix builds bêta pour le Galaxy S25, avec deux dernières versions attendues en avril : la bêta 9 autour du 9 avril et la dixième vers le 20 avril. Le déploiement stable pour la série S25 ne devrait donc pas arriver avant fin avril ou mai 2026.
Pour les appareils qui ont intégré le programme tout récemment, comme les S23 ou les foldables de cinquième génération, le délai avant la version stable sera logiquement plus long encore. Les bêtas récentes se sont surtout concentrées sur la correction de bugs et la stabilité, sans apport de nouvelles fonctionnalités majeures.
One UI 8.5 (Android 16 QPR2) a d'abord été lancé en version stable avec le Galaxy S26 en février 2026, apportant notamment un panneau de réglages rapides personnalisable, des outils Photo Assist améliorés et l'automatisation d'écran via Gemini. Sauf que Samsung réserve pour l'instant cette dernière fonction exclusivement à la série S26. Les propriétaires de Galaxy S25 ou S24 qui espèrent en profiter devront encore patienter, et rien n'indique pour l'heure qu'elle leur sera accessible dès le déploiement stable.