MisterDams

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J’ai un peu de mal avec l’idée, imaginons un visuel qui illustre un sujet clivant (soit beaucoup de sujets de nos jours).

D’abord, j’y met une musique à connotation négative pour illustrer un mépris ou une désapprobation (genre rythme rap/hard rock bien énervé). Le contenu fait sa vie et récolte des likes. Ensuite, je change la musique pour quelque chose de plus approbateur (style festif/célébration) : je change complètement l’interprétation des likes existants pour ceux qui arrivent et qui verraient que mon contenu a déjà fait x Likes.

Je trouve ça franchement limite (bon cela dit on peut déjà le faire avec les images a priori)