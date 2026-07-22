Instagram permet de donner une nouvelle vie à d'anciennes publications avec quelques modifications. Cette fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs.
L'application Instagram, déploie une nouvelle fonctionnalité baptisée "Replace Audio" qui permet aux utilisateurs de modifier la musique associée à leurs publications et carrousels après leur mise en ligne. La publication originale reste active durant tout le processus, conservant ses mentions "j'aime", ses commentaires et ses partages.
Une correction sans suppression
Auparavant, corriger une bande-son inappropriée nécessitait de supprimer la publication et de la republier. Cette opération entraînait la perte de toutes les interactions collectées par la publication originale, ainsi que sa position sur le profil. Si cela peut sembler futile pour la majorité des utilisateurs, cette contrainte pouvait impacter l'engagement des créateurs de contenu avec leur audience.
Le nouveau processus se révèle nettement plus simple. Il suffit d'ouvrir la publication, d'appuyer sur le menu à trois points, de sélectionner "Modifier", puis "Audio", et de choisir un morceau de remplacement. Selon le centre d'aide d'Instagram, les utilisateurs peuvent ensuite sélectionner la partie appropriée de la nouvelle chanson avant d'enregistrer la modification.
Un remplacement illimité, qui ne booste rien
Les créateurs peuvent remplacer l'audio un nombre illimité de fois sans perdre l'engagement existant. Toutefois, selon Jimmy O'Keefe, responsable marketing produit créateurs chez Instagram, le changement de musique n'apportera pas d'amélioration algorithmique.
Même sans avantage dans le classement, cette fonctionnalité présente un intérêt évident. Un créateur peut actualiser une publication qui reste pertinente dans le temps, corriger une chanson qui ne convient plus, ou expérimenter différentes musiques sans avoir à recommencer entièrement le téléchargement. Les marques peuvent également mettre à jour du contenu sponsorisé ou redonner vie à des visuels dont la bande-son ne correspond plus aux tendances actuelles.
De nombreuses modifications récentes
Cette nouveauté s'inscrit dans une série de modifications récentes permettant aux utilisateurs de réviser leur contenu après publication. La plateforme permet désormais de réorganiser la grille de profil, de rédiger des légendes distinctes pour chaque diapositive d'un carrousel, et de modifier les Stories après leur publication.
Ces outils rendent Instagram plus tolérant pour les utilisateurs occasionnels qui repèrent une erreur tardivement. Ils permettent en outre, pour les créateurs professionnels, de mieux s'adapter à leurs besoins, tout en conservant l'engagement précédemment acquis.
Le déploiement de cette mise à jour commence cette semaine. Elle s'applique aux publications et carrousels utilisant la bibliothèque audio intégrée d'Instagram. Elle ne propose toutefois pas d'éditeur vidéo complet pour tous les types de sons téléchargés.
- Des interactions faciles par de nombreux canaux (publications, Stories, messagerie, etc.)
- Un réseau social adapté aux préférences des utilisateurs dans la gestion de leur compte
- De nombreux types de contenus à créer, à partager et à consulter