Et c’est ici que ça se complique. Car vous ne disposez que de 15 minutes après la publication pour l’éditer. Aucun changement n’est possible ensuite. À noter également que seul le texte est modifiable : si votre commentaire inclut une image, celle-ci ne pourra pas être changée. Enfin, si les autres utilisateurs pourront effectivement voir qu’un commentaire a été modifié, ils n’auront pas accès à sa version originale, contrairement à certaines autres applications comme iMessage.