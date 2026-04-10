Voilà une nouvelle que les utilisateurs d’Instagram vont très probablement apprécier. Il est désormais possible d’éditer son commentaire une fois publié. À une condition, et pas des moindres…
Il s’agit très clairement de l’une des fonctionnalités basiques les plus demandées sur Instagram : la possibilité de modifier un commentaire lorsque celui-ci contient une faute ou une maladresse. Car jusqu’alors, il fallait supprimer le post pour en réécrire un nouveau, ce qui peut s’avérer pénible, d’autant plus si le texte est long. Mais ce n’est désormais plus le cas.
Un délai de 15 minutes
Meta vient d’annoncer que tous les utilisateurs d’Instagram peuvent désormais éditer leurs commentaires après publication. Pour ce faire, il suffit d’appuyer sur le mot « Modifier » qui apparaît sous le commentaire concerné, cela ouvre une fenêtre de texte permettant d’apporter les corrections souhaitées. Il est ensuite possible d’effectuer autant de modifications que nécessaire dans le délai imparti.
Et c’est ici que ça se complique. Car vous ne disposez que de 15 minutes après la publication pour l’éditer. Aucun changement n’est possible ensuite. À noter également que seul le texte est modifiable : si votre commentaire inclut une image, celle-ci ne pourra pas être changée. Enfin, si les autres utilisateurs pourront effectivement voir qu’un commentaire a été modifié, ils n’auront pas accès à sa version originale, contrairement à certaines autres applications comme iMessage.
Métriques potentiellement faussées
Si cette fonctionnalité semble élémentaire, les réseaux sociaux ont longtemps hésité à l’implémenter, et ce pour une raison précise : le risque de manipulation. Car un utilisateur peut publier un commentaire positif sur un post, accumuler des centaines de likes, puis modifier discrètement son texte pour dire le contraire.
En conséquence, des milliers de personnes semblent valider un message qu’elles n’ont jamais lu. Et ce type de détournement peut fausser les métriques d’engagement et induire en erreur toute une communauté. D’où le délai de 15 minutes pour modifier son commentaire.
Instagram a présenté d’autres nouveautés ces dernières semaines, et elles ne font pas l’unanimité. Outre la fin du chiffrement bout en bout dans les messages privés, la plateforme aux 3 milliards d’utilisateurs actifs teste une nouvelle offre payante, qui donne accès à des fonctionnalités exclusives.
- Des interactions faciles par de nombreux canaux (publications, Stories, messagerie, etc.)
- Un réseau social adapté aux préférences des utilisateurs dans la gestion de leur compte
- De nombreux types de contenus à créer, à partager et à consulter