Buzz repose sur un relais Nostr. Chaque message, réaction, étape de workflow, validation de code ou événement Git est enregistré comme un événement signé dans un même journal. Sur Buzz, une "communauté" désigne un espace de travail accessible via une URL donnée. Dans la version auto-hébergée, un relais héberge une seule communauté. De son côté, un opérateur peut servir plusieurs communautés derrière plusieurs domaines, chacune restant cloisonnée. Cette architecture donne aux agents et aux humains le même modèle d'identité et le même journal d'audit, avec pour seule différence la paire de clés cryptographiques utilisée pour signer.

Concrètement, un agent peut faire ce qu'un collègue humain ferait aussi : ouvrir le code d'un projet (un "dépôt"), proposer une modification (un "patch"), la faire relire, ou rejoindre une conversation vocale. Il dispose pour cela de ses propres identifiants et de ses propres droits d'accès, un peu comme un compte à part entière. Mais toutes ces fonctions ne sont pas encore actives. Les relais, les canaux, les messages privés, la recherche, le journal qui garde la trace de chaque action, l'application de bureau et les tâches automatiques lancées par un message sont tous déjà fonctionnels. Mais l'équipe travaille encore sur la gestion du code et sur les salons vocaux. Plus loin encore : l'idée qu'un utilisateur jugé fiable sur un relais le reste en passant à un autre, sans repartir de zéro.