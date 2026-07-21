Détecter un deepfake avant qu'il ne se propage : c'est le défi que NVIDIA s'attaque frontalement avec son Synthetic Video Detector (SVD), dévoilé lors du SIGGRAPH 2026. L'outil analyse les vidéos image par image, attribue à chacune un score de probabilité entre 0 et 1, puis calcule une moyenne pour statuer sur l'authenticité de la séquence. Selon Tom's Hardware, le modèle s'appuie sur les Vision Transformers DINOv2 et DINOv3 de Meta, capables de repérer des artefacts intrinsèques que l'œil humain ne perçoit pas. À 22 ms pour une vidéo 1080p sur GPU RTX, la latence est suffisamment basse pour s'intégrer dans des workflows de diffusion en direct.