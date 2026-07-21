Malgré cette refonte, certaines limitations subsistent. Les performances sur les anciens appareils Android restent perfectibles, et la fonctionnalité Spaces (audio en direct) n’est pas encore disponible. D’autres outils, comme un nouvel éditeur vidéo, les réactions en vidéo, les cashtags (identifiants de paiement) et les fils d’actualité personnalisés, sont annoncés pour de futures mises à jour, sans calendrier précis.