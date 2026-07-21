Enfin ! L'application X était depuis bien longtemps moins aboutie sur Android que sur iOS. La plateforme s'est décidée à remédier à cela, avec une refonte totale de son application Android.
Cette mise à niveau de l'application était tant attendue par les utilisateurs de smartphones Android, elle est enfin là. Contrairement à une simple mise à jour, X a reconstruit l’application de zéro plutôt que de corriger l’ancienne base de code.
Selon Nikita Bier, responsable produit chez X, ce projet représente l’un des plus importants chantiers techniques de l’histoire de la plateforme. L’objectif principal étant d’améliorer la fiabilité globale, avec de nombreuses promesses. Chargement plus rapide, meilleure stabilité et défilement plus fluide sont au programme.
Une réponse aux critiques qui fusaient
Cette refonte intervient après des années de retours négatifs concernant les performances de l’application Android, souvent perçue comme inférieure à sa version iOS. En 2025, certains utilisateurs signalaient des difficultés à afficher les publications X lors de l’ouverture de liens, un dysfonctionnement particulièrement problématique pour une application axée sur le partage de contenu.
Nikita Bier indique que cette nouvelle architecture permettra à X de déployer des fonctionnalités plus rapidement à l’avenir. Un atout stratégique alors que la plateforme étend ses services vers la messagerie privée, les paiements, la création vidéo et d’autres éléments de "l’application tout-en-un" promise par Elon Musk.
Une mise à jour appréciée, mais incomplète
Malgré cette refonte, certaines limitations subsistent. Les performances sur les anciens appareils Android restent perfectibles, et la fonctionnalité Spaces (audio en direct) n’est pas encore disponible. D’autres outils, comme un nouvel éditeur vidéo, les réactions en vidéo, les cashtags (identifiants de paiement) et les fils d’actualité personnalisés, sont annoncés pour de futures mises à jour, sans calendrier précis.
Parallèlement, X renforce sa présence sur Android avec le lancement, en juin, de XChat, son service de messagerie autonome proposant conversations chiffrées, appels, partage de fichiers et messages éphémères.
Si une application plus rapide et plus stable ne constitue pas une innovation en 2026, cette mise à jour est importante pour les utilisateurs de smartphones Android, habitués à des dysfonctionnements récurrents sur des tâches basiques. La nouvelle version s'installe via une mise à jour classique sur le PlayStore.
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