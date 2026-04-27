Sur le papier, XChat se présente comme une messagerie privée et sécurisée : pas de publicité ni de tracking, avec des messages chiffrés de bout en bout protégés par un code PIN. Mais plusieurs experts en sécurité ont tempéré les propos de l’entreprise. Car, tout d’abord, les clés de chiffrement sont stockées sur les serveurs de X, et non sur l’appareil de l’utilisateur. De même, les métadonnées, elles, ne sont pas chiffrées. Pas de quoi faire de l’ombre à Signal dans ce domaine.