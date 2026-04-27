C’est désormais officiel. Si vous êtes l’heureux détenteur d’un iPhone ou d'un iPad, vous pouvez d’ores et déjà télécharger XChat, la messagerie instantanée signée X. Voici tout ce qu’il faut savoir.
C’était imminent, c’est chose faite. Car X a commencé à évoquer la séparation des messages privés de l’application principale dès 2025, avant de tester l’appli en bêta fermée, en début d’année, avec un petit groupe d’utilisateurs. Et le timing n’est pas anodin : le réseau social vient tout juste d’annoncer la fermeture de sa fonctionnalité Communities, invitant ses utilisateurs à migrer vers XChat pour leurs échanges en groupe.
Les fonctionnalités disponibles
Cette messagerie, qui vient directement concurrencer le mastodonte WhatsApp, permet d’échanger des messages, des fichiers, de passer des appels audio et vidéo, et de créer des discussions de groupe pouvant accueillir jusqu’à 350 participants, un chiffre que X prévoit d’augmenter à l’avenir. Grok y est également disponible.
Et bonne nouvelle, l’application s’intègre naturellement dans l’environnement iOS, avec notamment la prise en charge du clavier iOS 26, alors que X utilise encore celui d’iOS 18. Les utilisateurs peuvent aussi personnaliser leur interface : choix entre mode clair et sombre, sélection de l’icône de l'application parmi plusieurs options, configuration des interactions gestuelles et de la couleur des discussions parmi différents thèmes.
Parmi les fonctionnalités les plus notables, on retrouve en outre la possibilité de modifier ou supprimer ses messages pour tous les participants, d’activer les messages éphémères, ou encore de bloquer les captures d’écran. Un bouton dédié permet par ailleurs de basculer rapidement vers X. En revanche, pas de support CarPlay au lancement.
Et la sécurité dans tout ça ?
Sur le papier, XChat se présente comme une messagerie privée et sécurisée : pas de publicité ni de tracking, avec des messages chiffrés de bout en bout protégés par un code PIN. Mais plusieurs experts en sécurité ont tempéré les propos de l’entreprise. Car, tout d’abord, les clés de chiffrement sont stockées sur les serveurs de X, et non sur l’appareil de l’utilisateur. De même, les métadonnées, elles, ne sont pas chiffrées. Pas de quoi faire de l’ombre à Signal dans ce domaine.
On peut aussi se demander si la sortie de XChat sonne la fin du rêve d’Elon Musk avec sa super-application. De base, le rachat de Twitter devait en effet lui permettre de faire un clone américain de WeChat centralisant messagerie, paiements, contenus et IA dans une interface unique. Il semble désormais se diriger vers des services fragmentés.