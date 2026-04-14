Prévue pour le 17 avril sur iPhone, XChat se présente comme une messagerie chiffrée, sans pub ni traçage. Enfin, ça, c'est si vous ne consultez pas sa fiche App Store en détails….
XChat, la messagerie de X Corp, sera disponible sur iOS ce vendredi 17 avril 2026. L'application a mis plusieurs mois à voir le jour après de nombreux reports et sa fiche est désormais référencée au sein de la plateforme de téléchargement d'Apple.
Messagerie privée avec collecte de métadonnées
Sur l'App Store, XChat affiche clairement ses ambitions : "No ads. No tracking. Fully end-to-end encrypted." Le chiffrement de bout en bout, ça veut dire que le contenu des messages ne peut être lu par personne d'autre que l'expéditeur et le destinataire - pas même par X Corp. L'application propose aussi des messages qui s'effacent automatiquement, des appels audio et vidéo, et bloque les captures d'écran.
Seulement voilà, juste en dessous de ces promesses, la section "pratiques en matière de confidentialité" de cette même fiche dresse une liste plutôt bien fournie. X Corp. précise que l'application peut collecter - et relier à l'identité de l'utilisateur - sa localisation, ses contacts, son historique de recherche, ses identifiants, ses données d'utilisation et ses diagnostics. Bref, autant de contradictions sur une même page n'inspirent évidemment pas vraiment confiance.
C'est une pratique relativement classique : la promesse d'échanges chiffrés avec pourtant une collecte des métadonnées. Nul besoin de connaître précisément le contenu d'un message quand on a la main sur tout un carnet d'adresses, des habitudes de communication, une position géographique précise et des centres d'intérêts via un moteur de recherche.
Dans sa politique de confidentialité, X explique :
"Nous recueillons des informations sur votre activité sur X, y compris (…) la manière dont vous interagissez avec les autres sur la plateforme, et notamment les personnes que vous suivez et celles qui vous suivent, les métadonnées liées aux messages cryptés ainsi que votre utilisation des Messages Privés, y compris les contenus des messages, leurs destinataires, et la date et l'heure des messages."
L'application sera gratuite dès le lancement et fonctionnera séparément de l'app X. En pratique, il sera donc possible de contacter n'importe quel utilisateur de la plateforme sans passer par les DM classiques. Pour Android, aucune date n'a été communiquée.