Seulement voilà, juste en dessous de ces promesses, la section "pratiques en matière de confidentialité" de cette même fiche dresse une liste plutôt bien fournie. X Corp. précise que l'application peut collecter - et relier à l'identité de l'utilisateur - sa localisation, ses contacts, son historique de recherche, ses identifiants, ses données d'utilisation et ses diagnostics. Bref, autant de contradictions sur une même page n'inspirent évidemment pas vraiment confiance.

C'est une pratique relativement classique : la promesse d'échanges chiffrés avec pourtant une collecte des métadonnées. Nul besoin de connaître précisément le contenu d'un message quand on a la main sur tout un carnet d'adresses, des habitudes de communication, une position géographique précise et des centres d'intérêts via un moteur de recherche.