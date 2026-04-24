Le chef de produit chez X.com, Nikita Bier, vient d'annoncer la fermeture des Communities pour le 6 mai et a prévenu les administrateurs de leur retrait progressif. Ils ont juqu'au 30 mai pour récupérer les contenus. XChat, auquel les groupes ont déjà accès grâce aux liens d’invitation et à un plafond élargi, va progressivement prendre la relève.
À croire qu'il n'a pas que ça à faire. Nikita Bier a passé plusieurs mois à traiter des signalements venus d’une poignée de groupes dans la section Communauté de X.com. Il a indiqué que ces alertes prenaient une place énorme dans son travail, puisque moins de 0,4 % des utilisateurs actifs fréquentaient ces espaces et que ces incidents absorbaient une part disproportionnée de son temps.
Selon lui, certains groupes servaient surtout à diffuser des liens vers Kick ou à partager des contenus produits par des créateurs rémunérés, et cette dérive a éloigné Communities de l’usage prévu au départ.
Trop, c'est trop, alors l’équipe qu’il dirigeait a préféré se concentrer sur XChat, et pour cause, cet espace attirait déjà plus d’utilisateurs que Communities. Il a aussi confirmé que les groupes pouvaient accueillir davantage de membres, avec un plafond relevé à 1 000 personnes.
Les administrateurs ont commencé à déplacer leurs communautés avant la fermeture.
Des groupes minoritaires dans les Communautés à l’origine de la surcharge de travail
Certaines semaines, la moitié de l'équipe produit travaillait uniquement sur les Communities, pendant que le reste de la plateforme avançait au ralenti. Nikita Bier n'avait plus d'argument pour défendre la fonctionnalité. Sur les quelques communautés qui fonctionnaient vraiment, la plupart servaient de canaux d'acquisition pour Kick ou de réseaux de clippeurs rémunérés.
Parmi elles, des collectionneurs de pièces, des passionnés de cartes de baseball ou des artistes, autant dire qu'elles ne pesaient pas lourd. Nikita Bier avait d'ailleurs confié en mars vouloir supprimer la fonctionnalité, tout en redoutant un tollé.
Les chiffres sur le spam ont eu raison de ses craintes.
Et de toute façon, les groupes les plus actifs avaient progressivement gdévidé de leur vocation initiale et fonctionnaient davantage comme des outils marketing pour créateurs de contenu que comme de vrais espaces d'intérêt partagé.
X entretenait donc à grands frais une infrastructure détournée, au bénéfice de tiers sans aucun lien contractuel avec la plateforme.
XChat, un pari sur la conversation privée
XChat arrive en application autonome sur iPhone et iPad, avec la messagerie chiffrée de bout en bout, la suppression de messages pour tous les participants, le blocage des captures d'écran, des messages éphémères disparaissant en cinq minutes, et des appels voix et vidéo.
Les chats de groupe pourront accueuillir jusqu'à 500 membres, avec l'ambition d'atteindre les 1 000 dans les prochaines semaines. Mais avec 500 membres par chat, une grande communauté ne peut que se fragmenter.
Le streameur IShowSpeed, dont la Community rassemble 154 200 membres, n'est pas d'accord et il l'a fait savoir, cimme vous pouvez le voir dans sa publication sur X.com ci-dessous.
Tout administrateur d'un groupe de plusieurs milliers de personnes devra scinder son audience en plusieurs chats. Mais un chat actif en temps réel n'a pas grand-chose à offrir à celles et ceux qui cherchaient un fil de publications asynchrones consultable à son rythme.
X.com propose bien une alternative aux Communities pour les intérêts thématiques : les Custom Timelines, réservées aux abonnés Premium, génèrent des fils personnalisés alimentés automatiquement par xAI selon les habitudes de chaque compte. Mais là où une Community repose sur des humains qui modèrent et animent, une Custom Timeline tourne seule, sans personne aux commandes.
Depuis le rachat, X a systématiquement réduit les espaces collectifs au profit de la messagerie privée. Les Communities auront été la dernière fonctionnalité de ce type à disparaître.