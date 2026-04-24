À croire qu'il n'a pas que ça à faire. Nikita Bier a passé plusieurs mois à traiter des signalements venus d’une poignée de groupes dans la section Communauté de X.com. Il a indiqué que ces alertes prenaient une place énorme dans son travail, puisque moins de 0,4 % des utilisateurs actifs fréquentaient ces espaces et que ces incidents absorbaient une part disproportionnée de son temps.

Selon lui, certains groupes servaient surtout à diffuser des liens vers Kick ou à partager des contenus produits par des créateurs rémunérés, et cette dérive a éloigné Communities de l’usage prévu au départ.

Trop, c'est trop, alors l’équipe qu’il dirigeait a préféré se concentrer sur XChat, et pour cause, cet espace attirait déjà plus d’utilisateurs que Communities. Il a aussi confirmé que les groupes pouvaient accueillir davantage de membres, avec un plafond relevé à 1 000 personnes.

Les administrateurs ont commencé à déplacer leurs communautés avant la fermeture.