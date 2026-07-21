Plateforme prisée par les parents pour trouver une garde d'enfants, Nounou Top, fait l'objet de procédures de la DGCCRF, qui lui reproche des pratiques commerciales susceptibles de tromper les familles. Bercy appelle les parents à la vigilance avant tout recrutement.
À quelques semaines de la rentrée scolaire et en plein été, le secteur de la garde d'enfants en ligne se retrouve sous surveillance. La plateforme nounou-top.fr, très utilisée par les familles pour trouver une nounou, est visée par une procédure de la DGCCRF, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour pratiques commerciales trompeuses. Ses mentions comme « profils fiables » ne s'appuieraient sur aucune vérification poussée, c'est-à-dire sans contrôle systématique de l'identité ou des compétences réelles des candidats à la garde d'enfants. Bercy prépare aussi un tour de vis plus large sur ces plateformes, avec en ligne de mire une future attestation d'honorabilité pour mieux protéger les familles.
Nounou-top.fr épinglé par la DGCCRF
Sur le papier, tout respire la confiance sur certains sites, avec des « profils fiables », des « personnes de confiance », de la « garde fiable »... Reste à savoir si ces éditos rassurants tiennent leurs promesses. C'est la question à laquelle s'est attelée la cellule de surveillance VigE-commerce de l'État, en se penchant sur nounou-top.fr, la plateforme de mise en relation entre familles et professionnels de la garde d'enfants. Pour les agents, ces formules circulent sans qu'aucun contrôle réel de l'identité ou des qualifications ne vienne les étayer.
La direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes a donc engagé une procédure visant la mise en conformité du site. Ce n'est d'ailleurs qu'un début, puisqu'un vaste plan de contrôle est annoncé pour l'ensemble des plateformes du secteur, histoire de vérifier que les dispositifs de vérification mis en avant correspondent à une réalité, et pas seulement à un argument marketing bien tourné.
Autre nouveauté à surveiller, le projet de loi sur la protection de l'enfance doit introduire une attestation d'honorabilité, que les parents employeurs pourront exiger. Ce document garantira l'absence de toute condamnation définitive inscrite au casier judiciaire ou au fichier des auteurs d'infractions sexuelles et violentes (FIJAISV), une pièce d'ailleurs déjà obligatoire pour les professionnels de la petite enfance, du handicap ou de l'adoption, mais qui manquait jusqu'ici au secteur de la garde d'enfants à domicile.
Les conseils de la DGCCRF aux parents employeurs
Bercy en profite pour glisser quelques conseils pratiques, en vue de la rentrée scolaire. D'abord, il faut systématiquement demander au candidat ou à la candidate son bulletin n° 3 du casier judiciaire, à faire vérifier sur le site gouvernemental dédié. C'est l'un des moyens concrets suggérés par les autorités pour s'assurer de l'absence d'antécédents problématiques avant de confier ses enfants à quelqu'un.
Les autorités conseillent aussi de rencontrer systématiquement le candidat en personne, plutôt que de se fier uniquement à un profil en ligne, aussi soigné soit-il. Comparer plusieurs profils et contacter d'anciens employeurs pour obtenir des références vérifiables permet également de limiter les mauvaises surprises, même si on a conscience que tout ceci peut être fastidieux. Mais la sécurité de nos enfants vaut bien ces quelques démarches.
Surtout que sur le site de Nounou Top, les zones grises sont difficilement visibles. La note Trustpilot est élogieuse (4,8/5), la note interne un peu plus mesurée (4,6/5 sur plus de 3 200 avis), on a l apromesse de faire garder ses enfants « l'esprit tranquille », une interface soignée et des services annexes en pagaille (soutien scolaire, garde d'animaux, aide à domicile). On y trouve même, dans la FAQ, une question presque ironique avec le recul : « Qui emploie la nounou ? ». Mais le risque zéro n'existe pas. On peut faire aussi le parallèle avec les sites équivalents de garde d'animaux. L'affaire nounou-top.fr rappelle en tout cas qu'une note flatteuse ne remplace jamais une vérification concrète, et que la confiance, en matière de garde d'enfants, ne se décrète pas.