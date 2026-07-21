Surtout que sur le site de Nounou Top, les zones grises sont difficilement visibles. La note Trustpilot est élogieuse (4,8/5), la note interne un peu plus mesurée (4,6/5 sur plus de 3 200 avis), on a l apromesse de faire garder ses enfants « l'esprit tranquille », une interface soignée et des services annexes en pagaille (soutien scolaire, garde d'animaux, aide à domicile). On y trouve même, dans la FAQ, une question presque ironique avec le recul : « Qui emploie la nounou ? ». Mais le risque zéro n'existe pas. On peut faire aussi le parallèle avec les sites équivalents de garde d'animaux. L'affaire nounou-top.fr rappelle en tout cas qu'une note flatteuse ne remplace jamais une vérification concrète, et que la confiance, en matière de garde d'enfants, ne se décrète pas.