Les enquêteurs ont également pointé deux dérives liées aux modifications de véhicules. La première sévit sur les réseaux sociaux, où des offres proposent de retirer les dispositifs antipollution (des filtres et systèmes obligatoires qui limitent les émissions des moteurs), qui sont interdits par le code de la route. Il y a aussi le scandale de professionnels qui proposent légalement la conversion au Superéthanol E85, un carburant moins cher à la pompe, mais qui oublient systématiquement de prévenir leurs clients que cette modification impose deux démarches obligatoires, à savoir mettre à jour sa carte grise et en informer son assurance, sous peine de rouler sans couverture valable.