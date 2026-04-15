Le premier constat des enquêteurs de la DGCCRF, et pas des moindres, fut que certaines plateformes affichaient des informations inexactes sur les places disponibles dans les établissements. Concrètement, un Ehpad pouvait apparaître comme ayant des chambres libres alors que ce n'était pas le cas. Pour une famille qui prend une décision capitale dans l'urgence, se retrouver face à une fausse piste peut avoir des conséquences. Les plateformes concernées ont donc reçu une injonction formelle les obligeant à se mettre en conformité.