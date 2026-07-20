Si le prochain Pixel 11 va faire parler de lui, ce sera sûrement à cause de son SoC, le Tensor G6, qui sera produit à partir du procédé en 2 nm de TSMC. Il sera le premier à bénéficier de cette technologie, avant même les iPhone 18 Pro et leur puce A20, qui ne seront officialisés qu'à la rentrée prochaine.

Et selon une fuite, dont GSMArena se fait l'écho, cette puissante puce devrait aussi se retrouver dans le futur Pixel 11a. Une avancée notable, puisque le Pixel 10a embarquait le Tensor G4, quand le Pixel 10 avait lui droit à la génération suivante Tensor G5.