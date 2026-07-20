Le prochain smartphone Google Pixel 11a commence à se dévoiler. Et il devrait être particulièrement puissant.
Le 12 août prochain, Google tiendra un événement de présentation durant lequel on pourra découvrir la nouvelle gamme de Pixel 11. Mais le géant américain ne se contentera pas de ces téléphones pour la gamme Pixel 11, puisqu'un successeur du Pixel 10a est aussi au programme, avec une présentation qui aura lieu plus tard. Mais on peut dès aujourd'hui se faire une très bonne idée de ce qu'aura dans le ventre ce modèle !
Un Pixel 11a équipé du tout meilleur SoC Tensor
Si le prochain Pixel 11 va faire parler de lui, ce sera sûrement à cause de son SoC, le Tensor G6, qui sera produit à partir du procédé en 2 nm de TSMC. Il sera le premier à bénéficier de cette technologie, avant même les iPhone 18 Pro et leur puce A20, qui ne seront officialisés qu'à la rentrée prochaine.
Et selon une fuite, dont GSMArena se fait l'écho, cette puissante puce devrait aussi se retrouver dans le futur Pixel 11a. Une avancée notable, puisque le Pixel 10a embarquait le Tensor G4, quand le Pixel 10 avait lui droit à la génération suivante Tensor G5.
Pas d'amélioration en vue pour la batterie
La même fuite nous donne par ailleurs un certain nombre d'autres spécifications techniques de ce modèle, avec la fiche technique suivante :
- Écran OLED de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz ;
- SoC Tensor G6 ;
- Modem MediaTek M90 ;
- RAM de 8 Go ;
- Batterie de 4 870 mAh.
Le leaker indique que pour cette dernière, il s'agit ici d'une « capacité minimale de la batterie ». La batterie pourrait ainsi être un peu plus performante, soit 5 000 mAh, voire 5 100 mAh. Mais même si l'on atteignait ce jalon, il faut noter qu'il n'y aurait aucune amélioration niveau autonomie, puisque le Pixel 10a a lui déjà droit à une batterie de 5 100 mAh.