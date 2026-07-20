Présenté en décembre 2025 au comité d’éthique consacré à l’intelligence artificielle de France Travail, le projet porte un nom explicite : « Ciblage du contrôle de la recherche d’emploi ».

Il repose sur un algorithme chargé de trier automatiquement les demandeurs et demandeuses d’emploi à partir des données contenues dans leur dossier, afin de construire deux catégories de profils, « suspects » et « non suspects », pour reprendre les termes de La Quadrature du Net. Les dossiers classés dans la première catégorie doivent ensuite être inscrits sur les listes transmises aux agents chargés des contrôles.

Pour nourrir son modèle, France Travail a croisé les conclusions d’anciens contrôles avec 26 informations tirées des dossiers. Activité déclarée, visibilité du CV, niveau de formation, métier recherché, ancienneté d’inscription, entretiens récents, absences ou activité non salariée servent ainsi à dégager les caractéristiques associées, par le passé, aux dossiers jugés problématiques.

Aucune de ces données ne prouve pourtant, à elle seule, une recherche d’emploi insuffisante. L’absence de CV en ligne ou le faible nombre d’entretiens peuvent aussi traduire des difficultés numériques, un éloignement des services publics ou un accompagnement défaillant. Le modèle ne constate donc pas un manquement : il transforme des données statistiques en indices de suspicion.